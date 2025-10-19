Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lộ diện bến đỗ của Zirkzee khi rời MU

  • Chủ nhật, 19/10/2025 10:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Joshua Zirkzee - bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng mà MU chiêu mộ hồi hè 2024, đứng trước ngã rẽ đầu tiên trong hành trình tại Old Trafford.

Zirkzee có cơ hội gia nhập West Ham vào tháng 1/2026.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, West Ham United nhập cuộc và thật sự nghiêm túc trong việc đưa tiền đạo người Hà Lan về London ngay kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Zirkzee từng được xem là mảnh ghép mới cho hàng công "Quỷ đỏ" sau quãng thời gian bùng nổ ở Bologna. Tuy nhiên, giấc mơ Premier League của cầu thủ 24 tuổi dần biến thành nỗi thất vọng. Từ đầu mùa, anh ra sân nhỏ giọt, thường xuyên ngồi dự bị và chưa có cơ hội thể hiện đúng giá trị.

Nguồn tin từ Romano cho biết Zirkzee "không hài lòng" với tình cảnh hiện tại. Nguy cơ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026 khiến anh cân nhắc rời MU để tìm lại nhịp độ thi đấu thường xuyên.

Trong khi đó, West Ham – đội bóng vẫn loay hoay với bài toán trung phong – xem Zirkzee là lựa chọn lý tưởng để tăng sức tấn công, qua đó có thể thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ ở Premier League mùa này.

Gia nhập MU từ Bologna vào hè 2024, Zirkzee trải qua mùa đầu tiên nhạt nhòa, ghi 3 bàn sau 32 trận tại Premier League. Bước sang mùa 2025/26, tình hình của Zirkzee còn tệ hơn. Anh mới có 3 lần ra sân tại Premier League, đều từ băng ghế dự bị.

Với Zirkzee, West Ham là bước ngoặt cần thiết để cứu vãn sự nghiệp đang chững lại và đây có thể là nơi khởi đầu lại đầy hứa hẹn cho tiền đạo từng được ca ngợi là tương lai của bóng đá Hà Lan.

