Giới chủ MU thiếu lòng bao dung với Greenwood và Antony

Rạng sáng 19/10, hai cựu cầu thủ Manchester United cùng lúc trở thành tâm điểm châu Âu. Mason Greenwood và Antony liên tục tỏa sáng, ai ở MU phải chịu trách nhiệm?

Antony lại vừa ghi bàn cho Betis.

Ở Pháp, Greenwood lập cú poker trong chiến thắng 6-2 của Marseille trước Le Havre, lần đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận đấu chuyên nghiệp. Còn tại Tây Ban Nha, Antony - người từng là bản hợp đồng 95 triệu euro gây tranh cãi - ghi hai bàn giúp Real Betis gỡ hòa 2-2 trước Villarreal.

Hai câu chuyện, 6 bàn thắng diễn ra trong cùng một đêm, nhưng cùng nêu ra một câu hỏi quen thuộc: vì sao những tài năng đầy triển vọng ấy không thể nở hoa ở Old Trafford? Và ai phải chịu trách nhiệm cho sự lãng phí ấy?

Greenwood – viên ngọc bị đánh mất chỉ vì dính chút bùn

Trước khi vướng vào vụ bê bối năm 2022, Greenwood là cầu thủ trẻ sáng giá nhất của học viện MU. Thuận hai chân, dứt điểm tự nhiên, tốc độ và lạnh lùng như một sát thủ bẩm sinh, anh từng được ví như “Van Persie thế hệ mới”. Nhưng scandal đời tư khiến Greenwood bị loại khỏi mọi kế hoạch của CLB.

Dù sau đó được xóa bỏ cáo buộc, ban lãnh đạo MU vẫn chọn im lặng và xa lánh thay vì bảo vệ một tài năng do chính họ đào tạo. Cả một năm rưỡi trôi qua trong khoảng tối, và khi Greenwood tìm thấy ánh sáng khi rời Old Trafford. Đó lại là ở Ligue 1 – nơi anh được tin tưởng, được chơi bóng như chính mình.

Greenwood đang tỏa sáng tại Marseille.

Tại Marseille, anh không còn là “vấn đề truyền thông” mà đơn giản là một tiền đạo được tôn trọng. Chín bàn sau tám trận là bằng chứng rõ nhất rằng tài năng ấy chưa từng phai, chỉ là Old Trafford không còn là nơi dành cho những người cần được bao dung.

Antony - nạn nhân của lời châm biếm

Nếu Greenwood là nạn nhân của khủng hoảng truyền thông, thì Antony lại là sản phẩm của một hệ thống tuyển dụng sai hướng. MU chi gần 100 triệu euro để mua cầu thủ chạy cánh người Brazil theo yêu cầu của Erik ten Hag.

Nhưng tại Premier League, Antony trở thành biểu tượng của sự lạc nhịp: bị chê rườm rà, thiếu hiệu quả và tâm lý bất ổn. Chịu áp lực từ truyền thông, HLV Ten Hag cũng không cho phép Antony đá theo cách của mình mà gò bó trong công thức chiến thuật cứng nhắc. Ẩn sau đó là một môi trường thiếu kiên nhẫn, nơi chiến thuật bị đóng khung trong đinh sắt và cầu thủ sáng tạo bị gò bó vào khuôn khổ khắc nghiệt.

Chỉ khi sang Betis - được tin tưởng, được tự do và được chơi trong bầu không khí ít áp lực - Antony mới lấy lại phong độ. Đó không phải là sự “hồi sinh”, mà chỉ là bằng chứng rằng MU đã không còn biết cách giúp cầu thủ phát triển. Môi trường ở Old Trafford giống nồi áp suất chứ không phải nơi dung dưỡng các tài năng.

Khi Old Trafford mất đi tinh thần bao dung

Manchester United ngày nay không còn là ngôi trường bóng đá của Sir Alex Ferguson – nơi HLV là người thầy, và cầu thủ là những học trò được dạy cách lớn lên cùng bóng đá. Dưới thời các chủ Mỹ, CLB vận hành như một doanh nghiệp khổng lồ, coi HLV như quản nô và cầu thủ như những nô lệ phải tạo ra sản phẩm: bàn thắng, lượt xem, doanh thu.

Giới chủ Mỹ chỉ biết đến tiền là trên hết.

.Không còn sự bao dung cho những sai lầm tuổi trẻ. Không còn môi trường để thử nghiệm và sáng tạo. Một cú sút hỏng, một vụ lùm xùm cá nhân, hay chỉ một tuần sa sút phong độ, cũng có thể khiến cầu thủ bị gạt ra khỏi kế hoạch. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, không ai còn dám mạo hiểm để sáng tạo, và tài năng tự nhiên dần bị bóp nghẹt.

Cả Greenwood và Antony đều chứng minh: vấn đề không nằm ở họ, mà nằm ở chính MU. Khi bị kìm kẹp trong một hệ thống thiếu lòng bao dung, nơi huấn luyện viên chỉ còn là người quản lý kết quả thay vì người dẫn dắt con người, mọi tài năng đều dễ dàng héo úa. Bảo sao nhiều cầu thủ ngôi sao ngày nay đều lắc đầu khi MU đánh tiếng.

Sir Alex từng nói đại ý rằng nhiệm vụ của ông là khiến cầu thủ tin rằng họ có thể làm được nhiều hơn điều họ nghĩ. Giờ đây, niềm tin ấy đã biến mất khỏi Old Trafford. Và khi những viên ngọc sáng nhất chỉ có thể tỏa sáng ở nơi khác, đó không còn là thất bại của riêng một vị HLV nào cả mà là bi kịch của cả một triều đại rất thiếu lòng bao dung.