Antony rực sáng

  • Chủ nhật, 19/10/2025 05:14 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Rạng sáng 19/10, cựu cầu thủ MU ghi 2 bàn giúp Betis có trận hòa 2-2 trước Villarreal ở vòng 9 La Liga.

Antony sắm vai người hùng.

Trên sân khách, Real Betis gặp nhiều khó khăn trước Villarreal, thậm chí còn bị chủ nhà dẫn 2-0 đến phút 65. Trong hoàn cảnh khó khăn, Antony đã sắm vai người hùng. Cầu thủ chạy cánh người Brazil ghi 2 bàn, giúp Betis giành trận hòa quý giá.

Phút 66, Pablo Fornals mở bóng sang cánh phải, nơi Antony đang băng lên. Cựu cầu thủ MU dứt điểm ngay bằng chân trái đưa bóng xoáy vào góc xa khung thành, hạ thủ thành Arnau Tenas.

Đến phút bù giờ 90+4, Antony khiến khán đài sân Ceramica câm lặng, cũng với một pha dứt điểm bằng lòng trong chân trái đầy kỹ thuật. Bóng đi theo quỹ đạo không thể cản phá, khiến Tenas chỉ còn biết bay người trong vô vọng.

Với 2 bàn thắng, 101 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 84%, chuyền dài chuẩn xác 75%, Antony được Flahscore chấm 8,4 điểm, cao nhất trên sân.

Đây là cú đúp đầu tiên của Antony trong màu áo Betis. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên kể từ tháng 9/2022, cầu thủ này ghi 2 bàn trong một trận đấu.

Trận hòa kịch tính trước đối thủ trong top 3 giúp Betis duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh vé Champions League. Với Antony, cú đúp vào lưới Villarreal sẽ giúp anh lấy lại sự tự tin sau quãng thời gian chật vật tìm cách rời khỏi cơn ác mộng ở Manchester United.

Duy Anh

Antony ghi bàn Antony Betis La Liga

