Antony kể nỗi ê chề tại MU

  Thứ ba, 30/9/2025 21:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Antony tiết lộ bản thân bị MU coi thường khi phải sống hơn 40 ngày trong khách sạn và tập luyện riêng, tách khỏi đội một của HLV Ruben Amorim.

Antony thừa nhận bị MU đối xử tệ bạc.

"Đó là thời điểm rất khó khăn ở Anh, hơn 40 ngày trong khách sạn, tập luyện riêng biệt", Antony chia sẻ với đài Onda Cero. "Tôi cảm thấy bị thiếu tôn trọng, nhưng không muốn gây tranh cãi. Đó là cuộc sống, và tôi vẫn biết ơn CLB vì những gì trải qua cùng nhau".

Bất chấp khó khăn, Antony đạt phong độ ấn tượng trong màu áo Betis mùa trước với 10 bàn và 6 kiến tạo. Atletico Madrid, Bayern Munich hay Leverkusen bày tỏ sự quan tâm, nhưng Betis là đội quyết tâm nhất. Cuối cùng, MU bán đứt Antony cho Betis với giá 21,6 triệu bảng.

Chia sẻ về quyết định trở lại Betis, Antony khẳng định: "Tôi chọn hạnh phúc. Tiền quan trọng, nhưng hạnh phúc còn quan trọng hơn. Gia đình tôi yêu thành phố này, và khi tôi hạnh phúc, phong độ sẽ đến".

Gia nhập Betis, Antony nhanh chóng tìm lại niềm vui. Anh có 4 lần ra sân mùa này, ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Nottingham Forest ở Europa League. Cựu sao MU tin rằng CLB có thể tiếp tục tiến xa ở Europa League và khẳng định: "Bầu không khí ở đây là tuyệt vời nhất tôi từng trải qua. Tất cả đều nở nụ cười, đoàn kết, và đó là điều tạo nên khác biệt".

Ở thương vụ Antony, MU hưởng 50% phí chuyển nhượng nếu CLB La Liga bán cầu thủ người Brazil trong tương lai. Ngoài ra, MU không phải đền bù tiền lương cho Antony. Cựu sao Ajax muốn đến Betis để tìm lại cảm hứng chơi bóng.

