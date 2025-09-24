Antony đổi đời ở Betis

Từ việc luôn vướng hàng loạt chỉ trích khi thi đấu cho MU, Antony tạo ra bước ngoặt quan trọng tại Real Betis, nơi có thể thay đổi cả sự nghiệp của anh.

Antony có thể vực dậy sự nghiệp ở Betis. Ảnh: Reuters.

Trở lại Betis vào mùa hè vừa qua từ MU, Antony nhanh chóng được người hâm mộ Tây Ban Nha chào đón. Hơn 1.000 chiếc áo đấu mang tên anh được bán hết sạch chỉ trong vài ngày, cùng với đó là bộ sưu tập thời trang mới ra mắt cũng cháy hàng, góp phần giúp CLB cân đối chi phí chuyển nhượng.

Hình ảnh Antony thậm chí còn xuất hiện trên cửa hàng chính thức của Betis tại trung tâm Seville, đối diện nhà thờ lớn. Trong video công bố bản hợp đồng, Betis còn tạo hình ảnh một chú dê bằng CGI chạy qua cầu Isabel II, ngầm ám chỉ anh là “GOAT” (cầu thủ vĩ đại nhất CLB).

Theo Terry Gibson, cựu tiền đạo MU và hiện là bình luận viên ở La Liga, sự thay đổi lớn nhất ở Antony nằm ở tinh thần. “Ở Betis, Antony được tin tưởng và chào đón. Khi bạn cảm thấy mình quan trọng, mọi thứ sẽ thay đổi. Đó là sự khác biệt rõ ràng so với quãng thời gian ở MU”, ông nói.

Antony được yêu mến ở Betis. Ảnh: Reuters.

HLV Manuel Pellegrini của Betis cũng lý giải: “Chúng tôi khuyến khích các cầu thủ chơi bóng sáng tạo và Antony là một cầu thủ như vậy. Cậu ấy thấy mình quan trọng, và điều đó thay đổi hoàn toàn tâm lý của Antony”.

Những đồng đội tại Betis cũng thừa nhận giá trị của Antony. Isco đùa rằng Betis nên “bắt cóc” tiền đạo người Brazil để giữ anh lại, trong khi huyền thoại Joaquin vui vẻ nói rằng ông sẵn sàng “lái xe tẩu thoát cùng Isco nếu cần”.

Ở tuổi 25, Antony đã đi qua những tháng ngày chật vật và chịu nhiều chỉ trích ở nước Anh. Nhưng tại Betis, anh đang tìm lại niềm tin và sự yêu mến.

Từ một thương vụ bị đánh giá là “bom xịt” ở MU, Antony nay trở thành thần tượng mới trong lòng người hâm mộ Betis, là biểu tượng của sự hồi sinh và khát khao làm lại sự nghiệp.

2 bàn thắng giúp MU hạ Chelsea Đêm 20/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League nhờ bàn thắng của Bruno Fernandes và Casemiro.