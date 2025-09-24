Doãn Ngọc Tân tái xuất

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân đã có thể trở lại tập luyện cùng Thanh Hóa sau thời gian điều trị chấn thương gãy xương sườn.

Doãn Ngọc Tân đã trở lại sân tập sau thời gian điều trị chấn thương. Ảnh: Dong A Thanh Hoa Football Club.

Thông tin này được Thanh Hóa xác nhận trên trang chủ. Đội bóng xứ Thanh gọi đây là “sự trở lại của người thủ lĩnh”, đồng thời nhấn mạnh “sự xuất hiện của Ngọc Tân trên sân tập mang đến niềm tin và sự phấn chấn cho toàn đội”.

Thủ quân của Thanh Hóa gặp chấn thương nặng sau pha va chạm trong trận gặp Hà Tĩnh cuối tháng 8/2025. Anh phải lên bàn phẫu thuật vì gãy 3 xương sườn. Sau thời gian điều trị và nghỉ ngơi, cầu thủ sinh năm 1994 đã có thể tập nhẹ trở lại cùng đồng đội, bước vào giai đoạn hồi phục quan trọng trước khi tái xuất trên sân cỏ.

Sự hiện diện của Doãn Ngọc Tân trên sân tập không chỉ là tin vui với ban huấn luyện mà còn khơi dậy tinh thần chiến đấu trong tập thể Thanh Hóa. Sau 4 vòng đấu V.League 2025/26, đội bóng xứ Thanh vẫn chưa có chiến thắng nào và sớm dừng bước tại Cúp Quốc gia. Trong bối cảnh khó khăn, việc trụ cột như Doãn Ngọc Tân sớm hồi phục mang ý nghĩa lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Trước khi dính chấn thương gãy xương sườn, đội trưởng của Thanh Hóa từng phải nghỉ thi đấu vì gãy xương mác hồi tháng 4. Trong màu áo CLB, Doãn Ngọc Tân được xem là nhân tố gần như không thể thay thế ở tuyến giữa, góp công lớn giúp Thanh Hóa giành chức vô địch Cúp Quốc gia hai mùa liên tiếp. Ở cấp độ đội tuyển, anh cũng khẳng định giá trị với 7 lần ra sân tại ASEAN Cup 2024, đóng góp quan trọng vào chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Với sự trở lại của “người thủ lĩnh”, Thanh Hóa có quyền hy vọng vào một cú hích tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn, hướng tới mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V.League.