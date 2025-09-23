Văn Lâm ‘xin vía’ Xuân Son cho con trai

Thủ môn Đặng Văn Lâm "xin vía" từ Nguyễn Xuân Son để con trai lớn lên trở thành một tiền đạo giỏi, là trụ cột của đội tuyển quốc gia.

Văn Lâm xin vía cho con trai trở thành tiền đạo giỏi như Xuân Son.

Sau chiến thắng 2-0 của Ninh Bình trước Nam Định tối 22/9, thủ môn Văn Lâm cùng vợ Yến Xuân và cậu con trai nhỏ có cuộc gặp gỡ với tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Nam Định. Thủ môn Việt kiều bất ngờ “xin vía” từ chân sút sinh năm 1997 cho cậu con trai đầu lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt chân Xuân Son rồi chạm vào chân bé Lâm Minh, như cách truyền lại sự nhanh nhẹn và sức mạnh của một tiền đạo.

Nàng WAGs Yến Xuân không quên ghi lại khoảnh khắc thú vị và đăng tải với dòng chú thích dí dỏm: “Bố xin vía tiền đạo cho con trai”. Hành động này khiến cộng đồng mạng thích thú, nhiều người hâm mộ bật cười và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự đáng yêu của gia đình Văn Lâm.

Thủ môn sinh năm 1993 còn đùa thêm rằng đôi chân bụ bẫm của cậu nhóc nhà mình “giống hệt” Xuân Son, và mong sau này con trai sẽ khỏe mạnh, lanh lợi như thần tượng trên sân cỏ.

Xuân Son, dù chưa thể thi đấu do chấn thương gãy xương mác ở chung kết ASEAN Cup 2024, cũng cảm thấy xúc động trước tình cảm này. Anh đăng lại tấm ảnh chụp cùng gia đình Văn Lâm và nhắn nhủ: “Tôi hạnh phúc khi ở cạnh gia đình bạn. Bé trai thật đáng yêu và mạnh mẽ. Hẹn gặp sớm nhé”.

Với Xuân Son, sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp chính là nguồn năng lượng quý giá trong quá trình phục hồi.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm tiếp tục khẳng định giá trị trong khung gỗ Ninh Bình. Anh góp công lớn giúp đội bóng giữ vững mạch bất bại, được HLV Gerard Albadalejo ca ngợi là “thủ môn số một Việt Nam hiện tại”.

Nhưng trên tất cả, hình ảnh Văn Lâm dí dỏm “xin vía” Xuân Son đã cho thấy bóng đá không chỉ là những trận đấu căng thẳng, mà còn là nơi nảy sinh những câu chuyện giản dị, gắn kết và giàu tình cảm.