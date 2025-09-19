Bạn gái Đình Bắc lộ diện?

Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra danh tính bạn gái của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau động thái tương tác trên mạng xã hội.

Kim Thủy được đồn đoán là bạn gái Đình Bắc. Ảnh: FBNV.

Trong loạt ảnh mới nhất do cô gái có tên Trần Kim Thủy đăng tải trên trang cá nhân, cầu thủ sinh năm 2004 để lại bình luận ngọt ngào: "Vẻ đẹp của bạn là 10 điểm không có nhưng" hay "tôi có 10 tôi cho bạn cả 10 rồi đó".

Từ động thái của Đình Bắc, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra thông tin về Kim Thủy. Cặp đôi được cho là hẹn hò từ tháng 6. Dù chưa chính thức công khai, cả hai thường xuyên tương tác trên mạng xã hội.

Kim Thủy cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh úp mở về bạn trai. Đặc biệt, khi Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất Giải U23 Đông Nam Á, cô đăng tải hình ảnh chiếc cúp cùng tấm huy chương vàng như cách bày tỏ niềm tự hào.

Kim Thủy cá tính nhưng không kém phần ngọt ngào. Ảnh: FBVN.

Trên trang cá nhân, Kim Thủy tiết lộ từng theo học nghệ thuật, hiện sinh sống tại TP.HCM và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thời trang. Nàng WAGs thường đăng tải hình ảnh du lịch nước ngoài, sử dụng hàng hiệu đắt đỏ và thể hiện phong cách thời trang cá tính.

Với gương mặt sắc sảo nhưng giữ được nét ngọt ngào, Kim Thủy được nhận xét không hề thua kém những nàng WAGs nổi tiếng trong giới bóng đá Việt Nam.

Việc Kim Thủy và Đình Bắc tương tác trên mạng xã hội làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ về đời sống cá nhân của chân sút trẻ đang lên này.

