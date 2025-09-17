Lion Championship 2026 có nhà tài trợ vàng

Vantage chính thức đồng hành Lion Championship với tư cách nhà tài trợ vàng. Sự kiện ra mắt diễn ra tối 13/9 tại Hà Nội trùng với giải đấu Lion Championship 26.

Tối 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội), Lion Championship 26 trở thành tâm điểm của giới võ thuật Việt Nam. Bên cạnh 7 trận đấu kịch tính trong lồng bát giác, sự kiện còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi Vantage - đơn vị môi giới đa tài sản - chính thức trở thành nhà tài trợ vàng của giải MMA hàng đầu Việt Nam.

Trận đấu tâm điểm: Minh Phát khẳng định bản lĩnh

Sự kiện ra mắt hợp tác được tổ chức song song với giải đấu, quy tụ dàn nghệ sĩ, KOL nổi tiếng như diễn viên - ca sĩ Trương Thế Vinh, người đẹp chuyển giới Đan Tiên, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu, ca sĩ - diễn viên Tùng Min, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Ngọc Hằng, Fabo Nguyễn, Michael Trương, The Hottel Lobby… Sự xuất hiện của loạt tên tuổi này khiến bầu không khí sự kiện sôi động ngay từ những giờ đầu.

Nhà tài trợ vàng của giải đấu MMA cùng dàn khách mời sự kiện của VantageXP.

Các khách mời có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động bên lề, trong đó nổi bật là thử thách “đấm nhanh, thắng nhanh” với phần thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, khán giả cũng được trực tiếp tham gia bình chọn võ sĩ chiến thắng ở trận đấu tâm điểm hạng 61 kg giữa nhà vô địch Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát và nhà vô địch Kickboxing Ireland - Aaron Clarke.

Khép lại đêm tranh tài, cuộc chạm trán giữa Minh Phát và Clarke xứng đáng là điểm nhấn lớn nhất. Võ sĩ Việt Nam nhập cuộc mạnh mẽ, liên tục dùng cú đá trái để vô hiệu hóa lối đánh sở trường của đối thủ. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, anh còn kết hợp những đòn tay uy lực quen thuộc để dồn ép Clarke.

Trận so tài kịch tính kết thúc với chiến thắng thuyết phục của võ sĩ Minh Phát.

Dù bị áp đảo, Clarke vẫn chứng minh bản lĩnh của nhà vô địch ISKA Kickboxing khi kiên cường kéo trận đấu sang hiệp 3, nhiều lần pressing khiến Minh Phát phải chấp nhận chơi giằng co thể lực. Tuy nhiên, sự chính xác và hiệu quả trong ra đòn giúp Minh Phát giành chiến thắng thuyết phục, khép lại đêm thi đấu trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả.

Loạt trận hấp dẫn ở cả MMA Striking và MMA Pro

Trước trận đấu tâm điểm, Lion Championship 26 đã cống hiến nhiều màn so tài mãn nhãn. Ở thể thức MMA Striking, Võ Minh Nghĩa tạo cú knockout đầu tiên khi hạ Tha Vanthorn bằng một đòn tay chính xác. Nguyễn Tiến Phát tận dụng kinh nghiệm để đánh bại Đỗ Nguyễn Minh Quyền, còn võ sĩ Campuchia Von Kimcheng gây bất ngờ khi vượt qua Phan Vũ Bảo bằng loạt đòn chân và gối.

Ở MMA Pro, Nguyễn Trung Hải trở thành tâm điểm khi khống chế Nguyễn Quốc Huy trên sàn, tung loạt ground-and-pound dứt khoát để thắng áp đảo. Sau trận, Trung Hải không ngần ngại gọi tên Nguyễn Ngọc Thức - đối thủ từng bị anh hạ bằng đòn siết cổ ở LC21 - mở ra viễn cảnh tái đấu hấp dẫn.

Một trong những màn đối đầu kịch tính nhất thuộc về cặp Danh Quốc - Nguyễn Hợp Hải. Sau hai hiệp đấu căng thẳng, Hợp Hải xuống sức bởi loạt đòn gối. Ở hiệp 3, Danh Quốc tận dụng thời cơ, vật đối thủ xuống sàn và tung chỏ liên tiếp khiến trận đấu phải dừng lại. Chiến thắng này giúp anh phục thù thành công thất bại cách đây hai năm.

Sự góp mặt của dàn KOL trong giải đấu MMA được tổ chức ngày 13/9 tại nhà thi đấu Tây Hồ.

Khán giả còn được chứng kiến màn so găng giữa hai thế hệ: Lão tướng Trần Trọng Kim và tài năng trẻ Nguyễn Phú Thịnh. Những pha đổi đòn liên tục khiến trận đấu trở nên kịch tính. Và với sự chính xác nhỉnh hơn, chiến thắng cuối cùng thuộc về Trọng Kim.

Sự kiện tối 13/9 không đơn thuần là giải đấu thể thao, mà còn là bước tiến mới trong hành trình chuyên nghiệp hóa MMA Việt Nam. Việc Vantage trở thành nhà tài trợ vàng giúp Lion Championship có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô, thu hút nhiều võ sĩ quốc tế và nâng cao chất lượng tổ chức.

Với 7 trận đấu kịch tính cùng không khí sôi động, Lion Championship 26 đã khẳng định vị thế là giải MMA hàng đầu tại Việt Nam. Sự đồng hành của Vantage hứa hẹn tạo ra bước phát triển mới, đưa võ thuật tổng hợp Việt Nam đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế.