Tình huống hỗn loạn cuối trận đấu giữa CAHN và Beijing Guoan tối 18/9 khiến Cao Pendant Quang Vinh trở thành tâm điểm chỉ trích nhầm từ truyền thông và CĐV Trung Quốc.

Cao Pendant Quang Vinh bị chỉ trích nhầm trong cuộc xô xát của cầu thủ CAHN với Beijing Guoan.

Phút 80 trận đấu giữa CAHN với Beijing Guoan ở vòng bảng AFC Champions League Two, hậu vệ He Yupeng của Beijing Guoan bị đá trúng mặt và ngã xuống sân. Theo trang Zhibo, các cầu thủ CAHN tiến lại gần, dẫn đến va chạm và sau đó là một cuộc ẩu đả dữ dội.

Khán giả trên khán đài phản ứng bằng cách ném chai nước xuống sân, làm tình hình càng thêm căng thẳng. Trang Sohu cũng mô tả lại diễn biến với chi tiết tương tự, khẳng định “ẩu đả quy mô lớn” đã nổ ra giữa hai đội.

Trong những bài đăng lan truyền trên nền tảng Weibo, nhiều người hâm mộ Trung Quốc cho rằng chính Cao Pendant Quang Vinh là một trong những cầu thủ “nóng nảy” nhất, thậm chí cáo buộc anh khiêu khích khán giả. Một số CĐV quá khích còn đòi AFC phạt nặng và buông lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào cầu thủ CAHN.

Toàn cảnh vụ ẩu đả trong trận đấu. Ảnh: Sohu.

Trọng tài phải cho dừng trận đấu để tham khảo ý kiến các trợ lý trước khi rút thẻ vàng cho Wu Shaocong, Wang Ziming (Beijing Guoan), cùng Stephen Mauk và Cao Pendant Quang Vinh (CAHN). Quyết định này càng khiến làn sóng chỉ trích cầu thủ số 7 của CAHN lan rộng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thực tế diễn biến lại khác. Khi He Yupeng nằm sân với dấu hiệu câu giờ, bộ đôi Stefan Mauk và Alan yêu cầu đối thủ di chuyển ra biên để trận đấu tiếp tục.

Thủ môn Nureli Abbas (Beijing Guoan) lao tới đẩy Alan, tạo nên mồi lửa cho xô xát. He Yupeng bật dậy xô đẩy, rồi thêm một cầu thủ Beijing Guoan khác nổi nóng, khiến tình hình leo thang.

Trong bối cảnh đó, Cao Pendant Quang Vinh lao vào để can ngăn và bảo vệ đồng đội. Nhưng do ngoại hình dễ bị nhầm lẫn với Alan, anh bị một số nguồn tin và CĐV nhận diện sai, dẫn đến những chỉ trích không chính xác.

Ẩu đả giữa cầu thủ CAHN với Beijing Guoan Cầu thủ CAHN và Beijing Guoan xô xát ở những phút cuối trận mở màn bảng E, AFC Champions League Two tối 18/9.