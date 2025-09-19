Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Becamex TP.HCM bác tin đồn nợ lương, cầu thủ giả đau

  • Thứ sáu, 19/9/2025 09:50 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Sáng 19/9, Becamex TP.HCM phát đi thông báo phủ nhận các tin đồn thất thiệt liên quan tới đội bóng trong thời gian gầy đây.

Becamex TP.HCM bác bỏ những thông tin tiêu cực liên quan tới đội bóng.

Những ngày qua, nhiều tin đồn xuất hiện xung quanh tình hình nội bộ của Becamex TP.HCM. Cụ thể là việc đội bóng đất Thủ nợ lương, lót tay, cầu thủ cố tình giả đau để né thi đấu và sự vắng mặt kéo dài của hai tiền đạo Ogochukwu cùng Ismaila do trục trặc visa.

Trước những thông tin này, trang chủ CLB phát đi thông báo chính thức để đính chính. “Becamex TP.HCM xin khẳng định CLB chưa từng chậm trễ hay nợ bất kỳ khoản tiền nào của cầu thủ. Đây là nguyên tắc được duy trì xuyên suốt, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch”, thông báo nêu rõ.

Về việc một số cầu thủ bị cho là “giả đau” hoặc bất đồng với HLV trưởng, phía CLB khẳng định đây là thông tin bịa đặt. “Một số cầu thủ hiện gặp chấn thương thực sự, được bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị cụ thể. CLB luôn đặt sức khỏe cầu thủ lên hàng đầu và sát cánh cùng họ trong quá trình hồi phục”, đội bóng nhấn mạnh.

Becamex TP.HCM anh 1

Becamex TP.HCM chuẩn bị cho vòng 4 V.League 2025/26.

Liên quan đến hai ngoại binh Ogochukwu và Ismaila đang mắc kẹt ở Nigeria vì chưa hoàn tất thủ tục, ban lãnh đạo cho biết đang tích cực phối hợp với các bên liên quan để sớm giải quyết, đảm bảo lực lượng ổn định cho mùa giải 2025/26. Việc thiếu vắng cặp tiền đạo ngoại này khiến HLV Nguyễn Anh Đức chỉ có thể đặt niềm tin vào các chân sút nội trong thời gian tới.

Sau ba vòng đầu tiên, Becamex TP.HCM mới giành được 3 điểm, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng. Ở vòng 4 V.League 2025/26, đội bóng đất Thủ sẽ tiếp đón CA TP.HCM trên sân nhà vào ngày 21/9. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức khi lực lượng hàng công chưa thể có đủ nhân sự ngoại.

