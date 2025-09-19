Fernandes, Sancho kinh ngạc với Rashford

Bruno Fernandes và Jadon Sancho ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Marcus Rashford giúp Barcelona hạ Newcastle 2-1 ở Champions League rạng sáng 19/9.

Phản ứng của Sancho và Fernandes dành cho Rashford.

Ngay sau bàn thứ hai của Rashford, Bruno Fernandes chia sẻ một bức ảnh trên Instagram, cho thấy anh đang xem trận đấu và kèm theo biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngưỡng mộ.

Động thái của Fernandes gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, đặc biệt khi Rashford rời MU trong bối cảnh mối quan hệ với Amorim không mấy thân thiết.

Một fan viết trên X: "Cầu thủ này rõ ràng không thích Amorim và muốn ông ta ra đi". Một fan khác cho rằng: "Điều này cho thấy sự bất công mà Rashford phải chịu dưới thời Amorim trong phòng thay đồ".

Trong khi đó, Jadon Sancho cũng đăng clip bàn thắng của Rashford trên Instagram cùng biểu tượng ngọn lửa và cử chỉ khâm phục. Khi Rashford hoàn tất cú đúp, Sancho tiếp tục để lại một loạt biểu tượng cảm xúc.

Những phản ứng của Fernandes, Sancho chứng tỏ tình bạn giữa các cầu thủ, đồng thời phản ánh phần nào sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Rashford và HLV Amorim tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Trên sân St James' Park, thế trận khá giằng co. Tuy nhiên, Rashford tỏa sáng giúp đội khách thay đổi cục diện. Bàn thắng của Rashford đến ở phút 57 với cú đánh đầu chính xác từ quả tạt của Jules Kounde. Chỉ 10 phút sau, Rashford hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm, khiến thủ môn Nick Pope không thể cản phá.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực muộn màng chỉ giúp Newcastle có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 90, sau pha dứt điểm cận thành của Anthony Gordon. Ở lượt tiếp theo vào ngày 1/10, nhà vô địch La Liga sẽ đối đầu PSG.