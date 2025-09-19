Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Fernandes, Sancho kinh ngạc với Rashford

  • Thứ sáu, 19/9/2025 05:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bruno Fernandes và Jadon Sancho ngỡ ngàng khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Marcus Rashford giúp Barcelona hạ Newcastle 2-1 ở Champions League rạng sáng 19/9.

Fernandes, Sancho, Rashford anh 1

Phản ứng của Sancho và Fernandes dành cho Rashford.

Ngay sau bàn thứ hai của Rashford, Bruno Fernandes chia sẻ một bức ảnh trên Instagram, cho thấy anh đang xem trận đấu và kèm theo biểu tượng cảm xúc thể hiện sự ngưỡng mộ.

Động thái của Fernandes gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, đặc biệt khi Rashford rời MU trong bối cảnh mối quan hệ với Amorim không mấy thân thiết.

Một fan viết trên X: "Cầu thủ này rõ ràng không thích Amorim và muốn ông ta ra đi". Một fan khác cho rằng: "Điều này cho thấy sự bất công mà Rashford phải chịu dưới thời Amorim trong phòng thay đồ".

Trong khi đó, Jadon Sancho cũng đăng clip bàn thắng của Rashford trên Instagram cùng biểu tượng ngọn lửa và cử chỉ khâm phục. Khi Rashford hoàn tất cú đúp, Sancho tiếp tục để lại một loạt biểu tượng cảm xúc.

Những phản ứng của Fernandes, Sancho chứng tỏ tình bạn giữa các cầu thủ, đồng thời phản ánh phần nào sự phức tạp trong mối quan hệ giữa Rashford và HLV Amorim tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Trên sân St James' Park, thế trận khá giằng co. Tuy nhiên, Rashford tỏa sáng giúp đội khách thay đổi cục diện. Bàn thắng của Rashford đến ở phút 57 với cú đánh đầu chính xác từ quả tạt của Jules Kounde. Chỉ 10 phút sau, Rashford hoàn tất cú đúp với một siêu phẩm, khiến thủ môn Nick Pope không thể cản phá.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực muộn màng chỉ giúp Newcastle có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 90, sau pha dứt điểm cận thành của Anthony Gordon. Ở lượt tiếp theo vào ngày 1/10, nhà vô địch La Liga sẽ đối đầu PSG.

Rashford rực sáng ở Champions League

Rạng sáng 19/9, cựu sao MU sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng.

3 giờ trước

Dàn sao MU ủng hộ Hojlund và Rashford

Rasmus Hojlund và Marcus Rashford nhận phản hồi tích cực từ các đồng đội cũ ở Manchester United sau khi cả hai tỏa sáng trong màu áo mới cuối tuần qua.

06:39 16/9/2025

Hình ảnh gây sốt của Hojlund, McTominay

Rasmus Hojlund và Scott McTominay trở lại Manchester trong diện mạo mới, khiến người hâm mộ MU không khỏi ngỡ ngàng.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Fernandes Sancho Rashford Marcus Rashford Newcastle Fernandes Sancho Rashford

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý