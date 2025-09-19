Rashford rực sáng ở Champions League

Rạng sáng 19/9, cựu sao MU sắm vai người hùng khi lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng.

Phút 58, Barcelona tổ chức tấn công bên cánh phải. Jules Kounde treo bóng vừa tầm để Marcus Rashford bật cao đánh đầu từ cự ly gần, không cho thủ thành Nick Pope cơ hội cản phá.

Đến phút 67, Rashford làm người hâm mộ Newcastle chết lặng với tình huống đột phá ở trung lộ, trước khi "nã đại bác" chéo góc từ sát vạch 16,5 m, đưa bóng găm vào góc xa khung thành của Pope.

Rashford dần tìm lại phong độ khi góp công vào 3 bàn thắng chỉ trong 2 lần ra sân gần nhất cho Barcelona. Ở vòng trước, cựu sao MU góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Valencia. Đây cũng là lần đầu tiên từ tháng 10/2022, cầu thủ xuất thân từ lò Carrington lập cú đúp ở đấu trường châu lục.

Rashford thăng hoa trong ngày Lamine Yamal không thể ra sân.

Chân sút sinh năm 1997 thi đấu nổi bật ở cuối hiệp một, đầu hiệp hai với hàng loạt tinh huống đi bóng lắt léo, tốc độ trước khi dứt điểm, buộc các hậu vệ đội chủ nhà phải lăn xả cản phá.

Ở cơ hội thứ 5 và thứ 6 từ đầu trận, tuyển thủ Anh đã giúp Barcelona tạo khác biệt trước hàng thủ số đông của "Chích chòe". Với cú đúp bàn thắng, Rashford được Flashscore chấm 8,4 điểm, cao nhất trên sân.

Ở chiều ngược lại, nỗ lực muộn màng chỉ giúp Newcastle có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 ở phút 90, sau pha dứt điểm cận thành của Anthony Gordon. Ronald Araujo di chuyển lỗi, khiến bẫy việt vị của đội khách không phát huy hiệu quả.

Trận đấu khép lại với thắng lợi sát nút dành cho Barca. Ở lượt tiếp theo vào ngày 1/10, nhà vô địch La Liga sẽ đối đầu PSG, trong khi Newcastle hành quân đến sân của Union SG.