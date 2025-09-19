Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hat-trick cua Merino hinh anh

Hat-trick của Merino

07:12 8/9/2025 07:12 8/9/2025 Thể thao 3.9K

Sáng 8/9, Mikel Merino lập hat-trick giúp Tây Ban Nha đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Toc do cua Mbappe hinh anh

Tốc độ của Mbappe

17:00 6/9/2025 17:00 6/9/2025 Thể thao 10.4K

Sáng 6/9, Aurelien Tchouameni thực hiện đường chuyền dài để Kylian Mbappe bứt tốc ghi bàn giúp Pháp thắng Ukraine 2-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Khoanh khac Messi khoc hinh anh

Khoảnh khắc Messi khóc

08:49 5/9/2025 08:49 5/9/2025 Thể thao 3.3K

Sáng 5/9, Lionel Messi rơi nước mắt trong trận đấu được cho là cuối cùng với tuyển Argentina trên quê hương khi tiếp đón Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Messi lop bong tinh te hinh anh

Messi lốp bóng tinh tế

08:49 5/9/2025 08:49 5/9/2025 Thể thao 6.3K

Sáng 5/9, Lionel Messi lập cú đúp giúp Argentina hạ Venezuela 3-0 ở lượt trận thứ 17 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Mainoo gay sot hinh anh

Mainoo gây sốt

15:52 4/9/2025 15:52 4/9/2025 Thể thao 2.7K

Đoạn clip Kobbie Mainoo phô diễn kỹ thuật trên trang cá nhân thu hút hàng triệu lượt xem, trong thời gian các CLB tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.

Busquets dam doi thu hinh anh

Busquets đấm đối thủ

18:19 1/9/2025 18:19 1/9/2025 Thể thao 2.3K

Sáng 1/9, trong khi Luis Surez nhổ nước bọt, Sergio Busquets được nhìn thấy đấm đối phương sau thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.

Messi bo lo kho tin hinh anh

Messi bỏ lỡ khó tin

09:14 1/9/2025 09:14 1/9/2025 Thể thao 15.6K

Sáng 1/9, Lionel Messi không thể ghi bàn khi đối mặt thủ môn trong thất bại 0-3 của Inter Miami trước Seattle Sounders ở chung kết Leagues Cup 2025.

Cu dup cua Messi hinh anh

Cú đúp của Messi

10:39 28/8/2025 10:39 28/8/2025 Thể thao 6.7K

Sáng 28/8, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Orlando City ở bán kết Leagues Cup 2025.

