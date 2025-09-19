Messi bỏ lỡ khó tin
Sáng 17/9 ở vòng 30 MLS, Lionel Messi có cơ hội đối mặt thủ môn Seattle Sounders nhưng lại không thể ghi bàn.
Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Sáng 17/9, Lionel Messi chuyền để Jordi Alba ghi bàn, qua đó cán mốc 390 pha kiến tạo trong sự nghiệp ở chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước Seattle Sounders tại vòng 30 MLS.
Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.
Khi còn 13 giây, Nguyễn Chí Bảo của U20 Thái Sơn Nam quay lưng sút thẳng về khung thành, trong khi thủ môn dâng lên tận giữa sân, ở trận hòa 2-2 với U20 Sài Gòn Titans hôm 13/9.
Sáng 18/9, Son Heung-min lần đầu ghi hat-trick tại MLS trong chiến thắng 4-1 của Los Angeles FC (LAFC) trước Real Salt Lake.
Rạng sáng 16/9, Luis Figo ghi bàn tinh tế giúp đội huyền thoại Bồ Đào Nha thắng đội huyền thoại thế giới 4-1 trong trận giao hữu trên sân Jose Alvalade.
Tối 14/9, MU thua 0-3 trước Man City ở vòng 14 Premier League.
Sáng 15/9, Di Maria rực sáng với pha lập công giúp Rosario Central cầm hòa Boca Juniors 1-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 giải VĐQG Argentina.
Khuya 14/9, các cầu thủ MU vỗ tay hướng về khán đài dành cho CĐV đội khách, dù khu vực này gần như trống rỗng sau thất bại 0-3 trước Man City thuộc vòng 4 Premier League.
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.