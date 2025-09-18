Hình ảnh gây sốt của Hojlund, McTominay

Rasmus Hojlund và Scott McTominay trở lại Manchester trong diện mạo mới, khiến người hâm mộ MU không khỏi ngỡ ngàng.

Hình ảnh cực ngầu của Hojlund và McTominay tại sân Etihad.

Hojlund và McTominay hiện khoác áo Napoli và có mặt tại Anh để chuẩn bị cho trận đại chiến với Man City ở vòng phân hạng Champions League diễn ra vào rạng sáng 19/9.

Hojlund gia nhập Napoli trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, hội ngộ McTominay. Cả hai xuất hiện tại sân Etihad trong bộ trang phục đen lịch lãm với phong thái sang trọng và tự tin. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến fan "Quỷ đỏ" trầm trồ.

"Hào quang của họ sau khi rời MU thật điên rồ", "Scott trông như một ông trùm", "MU chỉ kìm hãm họ thôi", "Hojlund trông giống một sát thủ đích thực", "Có lẽ Man City cũng run rẩy khi thấy hình ảnh này"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Hojlund gây thất vọng ở Old Trafford, nhưng lập tức "mở tài khoản" cho Napoli trong trận thắng Fiorentina 3-1 hôm 14/9. McTominay cũng tỏa sáng tại Italy,giúp Napoli vô địch Serie A mùa trước. Anh là cầu thủ hay nhất mùa giải và thậm chí được đề cử Quả bóng Vàng 2025.

Không chỉ Hojlund và McTominay, Man City còn chào đón cựu đội trưởng Kevin De Bruyne trở lại. Tiền vệ người Bỉ cập bến Napoli sau khi hết hợp đồng với Man City trong hè 2025.

HLV Antonio Conte thừa nhận: "Tôi hỏi Kevin một vài điều bởi cậu ấy gắn bó 10 năm với Man City và làm việc với Pep Guardiola. Tôi hy vọng sau tiếng còi khai cuộc, Kevin sẽ hoàn toàn nhập cuộc cho Napoli và thể hiện được giá trị".