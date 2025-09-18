Hojlund là món hời của Napoli

Cựu tiền vệ Ivano Trotta của Napoli cho rằng đội bóng cũ đã sáng suốt khi chiêu mộ Rasmus Hojlund từ Manchester United.

Hojlund nhanh chóng tỏa sáng ở Napoli. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên kênh 1 Station Radio, Trotta nhận định: “Hojlund là một cầu thủ phi thường. Màn trình diễn của cậu ấy trước Fiorentina thực sự khiến tôi ấn tượng. Khoản phí 40-50 triệu euro mà Napoli bỏ ra hoàn toàn xứng đáng, vì chúng ta đang nói về một tài năng trẻ đầy triển vọng".

Trotta phân tích rằng ở bàn thắng vào lưới Fiorentina, Hojlund đã xử lý rất tốt khi vừa thoát việt vị, vừa dùng sức mạnh và sự bình tĩnh để giữ bóng trước áp lực từ hậu vệ rồi ghi bàn.

Cựu tiền vệ này cũng đánh giá cao vai trò của Hojlund trong việc kết nối lối chơi của Napoli: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cách Hojlund giúp đội bóng triển khai bóng lên phía trước. Khi Napoli chuyền nhanh và dọc biên, cậu ấy che chắn rất tốt, khiến hậu vệ không thể áp sát. Với những gì đã thể hiện, tôi cho rằng Napoli thậm chí đã trả thấp hơn giá trị thật của Hojlund".

Tuyển thủ Đan Mạch từng khoác áo Atalanta và ghi 10 bàn trong 34 trận mùa 2022/23 trước khi chuyển đến MU. Anh gia nhập Napoli trong mùa hè vừa qua theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Hiện tại, Hojlund cùng đồng đội đang chuẩn bị cho trận đại chiến với Man City tại Etihad, ở lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League rạng sáng 19/9.

