Benfica đẩy nhanh đàm phán Mourinho, mơ tái hợp Bernardo Silva

  • Thứ năm, 18/9/2025 10:40 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Tiền vệ Bernardo Silva của Man City có thể trở lại Benfica và làm việc cùng Jose Mourinho.

Mourinho sắp làm HLV Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, Benfica đang đẩy nhanh cuộc đàm phán và có thể đạt thỏa thuận với Mourinho trong ngày hôm nay. Trong buổi họp báo, Chủ tịch Rui Costa của Benfica cho biết: “Một HLV của Benfica phải là người biết cách giành chiến thắng. Chúng tôi cần một người đủ bản lĩnh đưa đội bóng trở lại đỉnh cao và chinh phục những danh hiệu mà CĐV mong đợi".

Ngoài Mourinho, Benfica còn có thể tạo nên cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm tới tiền vệ Bernardo Silva. Theo Record, ứng cử viên chủ tịch Noronha Lopes - người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử cho chức Chủ tịch CLB - cam kết sẽ đưa Silva trở lại nếu đắc cử.

Hợp đồng của tiền vệ 31 tuổi với Man City sẽ hết hạn vào cuối mùa, nhưng Benfica đã có những bước tiếp cận ban đầu. Đội thậm chí chuẩn bị sẵn bản hợp đồng để đẩy nhanh thương vụ này.

Silva không giấu giếm tình cảm dành cho đội bóng quê hương. Năm 2023, anh từng chia sẻ rằng mình nghĩ đến việc trở lại Benfica “mỗi năm” và xem đó là giấc mơ chưa trọn vẹn. Silva trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, nhưng chỉ có 3 lần ra sân cho đội một trước khi chuyển sang Monaco và sau đó là Man City.

CĐV Benfica đang rất háo hức trước kịch bản Mourinho và Silva cùng tái xuất để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn này.

Duy Luân

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

