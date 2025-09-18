Benfica đẩy nhanh đàm phán Mourinho, mơ tái hợp Bernardo Silva

Tiền vệ Bernardo Silva của Man City có thể trở lại Benfica và làm việc cùng Jose Mourinho.

Mourinho sắp làm HLV Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, Benfica đang đẩy nhanh cuộc đàm phán và có thể đạt thỏa thuận với Mourinho trong ngày hôm nay. Trong buổi họp báo, Chủ tịch Rui Costa của Benfica cho biết: “Một HLV của Benfica phải là người biết cách giành chiến thắng. Chúng tôi cần một người đủ bản lĩnh đưa đội bóng trở lại đỉnh cao và chinh phục những danh hiệu mà CĐV mong đợi".

Ngoài Mourinho, Benfica còn có thể tạo nên cú sốc lớn trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm tới tiền vệ Bernardo Silva. Theo Record, ứng cử viên chủ tịch Noronha Lopes - người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử cho chức Chủ tịch CLB - cam kết sẽ đưa Silva trở lại nếu đắc cử.

Hợp đồng của tiền vệ 31 tuổi với Man City sẽ hết hạn vào cuối mùa, nhưng Benfica đã có những bước tiếp cận ban đầu. Đội thậm chí chuẩn bị sẵn bản hợp đồng để đẩy nhanh thương vụ này.

Silva không giấu giếm tình cảm dành cho đội bóng quê hương. Năm 2023, anh từng chia sẻ rằng mình nghĩ đến việc trở lại Benfica “mỗi năm” và xem đó là giấc mơ chưa trọn vẹn. Silva trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, nhưng chỉ có 3 lần ra sân cho đội một trước khi chuyển sang Monaco và sau đó là Man City.

CĐV Benfica đang rất háo hức trước kịch bản Mourinho và Silva cùng tái xuất để giúp đội bóng vượt qua giai đoạn này.

Cảnh bạo loạn trước trận đấu của Real Madrid Rạng sáng 17/9, cảnh sát Madrid được nhìn thấy dùng dùi cui trấn áp nhóm CĐV quá khích của Marseille trước trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.