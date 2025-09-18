Fan Chelsea thất vọng với Garnacho

Tân binh Alejandro Garnacho không để lại nhiều ấn tượng trong thất bại 1-3 của Chelsea trước Bayern Munich ở lượt 1 vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Garnacho chơi mờ nhạt trước Bayern Munich. Ảnh: Reuters.

Trận thua này không chỉ khiến Enzo Maresca phải nếm trải thất bại ngay trong ngày ra mắt Champions League với tư cách HLV, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về tân binh Garnacho.

Cầu thủ chạy cánh người Argentina vào sân thay Pedro Neto ở phút 67, khi Chelsea đang bị dẫn 1-3. Dù được kỳ vọng sẽ tạo đột biến, Garnacho lại để lại màn trình diễn mờ nhạt, gần như không tạo ra tình huống tấn công đáng kể nào.

Ngay sau trận, nhiều CĐV Chelsea bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Một người viết: “Tôi không nghĩ Garnacho có nổi một đường chuyền lên phía trước kể từ lúc vào sân. Toàn chuyền về". Người khác chế giễu: “Không ai có cú sút yếu ngoài vòng cấm như Garnacho. Đá mà như chuyền về cho thủ môn đối phương".

Một số ý kiến của người hâm mộ còn tỏ ra gay gắt hơn, khi dự đoán rằng Garnacho sẽ sớm phải sang Saudi Arabia thi đấu trong vòng hai năm tới nếu duy trì phong độ hiện tại ở Chelsea.

Trong 22 phút trên sân Allianz Arena, Garnacho không ghi bàn hay kiến tạo. Anh chỉ chạm bóng 18 lần, thực hiện 11 đường chuyền và không có pha tạt bóng hay rê bóng thành công nào.

Garnacho ra mắt Chelsea trong trận hòa 2-2 với Brentford tại vòng 4 Premier League hôm 14/9. Anh nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Maresca trao cơ hội gặp lại đội cũ MU ở giải quốc nội hôm 20/9.

