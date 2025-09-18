Hình ảnh xấu xí của HLV Simeone

HLV Diego Simeone của Atletico Madrid bị truất quyền thi đấu vì va chạm với cổ động viên Liverpool sau bàn thắng quyết định ở phút 90+2 của Virgil van Dijk.

Simeone sẽ phải đối mặt với hậu quả từ hành vi thiếu kiềm chế.

Rạng sáng 18/9, ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26, trên sân Anfield, Liverpool hạ Atletico Madrid 3-2 đầy kịch tính. Ngay sau khi Van Dijk đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số 3-2, Simeone bị cáo buộc nhổ nước bọt và vung nắm đấm về phía một khán giả hét lên chế nhạo HLV này.

Theo The Times, ống kính truyền hình quay lại cảnh một CĐV Liverpool ở hàng ghế đầu quá khích la hét chế nhạo HLV Simeone sau khi Van Dijk đánh đầu ghi bàn, khiến thuyền trưởng Atletico phản ứng dữ dội.

HLV Simeone đòi ăn thua đủ với CĐV Liverpool.

HLV người Argentina thậm chí định tiếp cận cổ động viên Liverpool, khi người này đang ăn mừng, và hét vào mặt anh ta. Khi bị các nhân viên an ninh kéo lại, Simeone vung nắm đấm và bị cáo buộc nhổ nước bọt về phía khán giả, dẫn đến việc ông nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài.

Cảnh sát và đội ngũ an ninh sân ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn sự việc leo thang. HLV Simeone nổi tiếng với tính cách nóng nảy và những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc, và đây cũng không phải lần đầu HLV này gây tranh cãi tại Anfield.

Năm 2021, ông từng bị chỉ trích vì không bắt tay HLV Jurgen Klopp sau thất bại 0-1 trước Liverpool tại Champions League, và thậm chí xô đẩy Arne Slot trong một trận giao hữu năm 2021 khi còn dẫn dắt Atletico. Lần này, hành vi của Simeone khiến ông có thể đối mặt án cấm chỉ đạo từ 3-5 trận tại Champions League, bao gồm trận làm khách Arsenal vào ngày 22/10.