Inter Milan hạ gục Ajax nhờ 2 quả phạt góc

Marcus Thuram trở thành người hùng của Inter Milan khi ghi cả hai bàn thắng, mang về chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Ajax ở loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League 2025/26.

Tốc độ, thể lực và khả năng không chiến của Marcus Thuram khiến hàng thủ Ajax không thể đối phó.

Rạng sáng 18/9, tại Johan Cruyff Arena, hai bàn thắng đến từ cùng một kịch bản của Thuram và Inter Milan nhấn chìm đội chủ nhà Ajax. Phút 42, Thuram bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, mở tỷ số 1-0 cho Inter. Bàn thắng này giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với lợi thế xứng đáng.

Sang hiệp hai, Inter nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 48, Thuram một lần nữa chứng tỏ khả năng không chiến vượt trội, đánh đầu từ một quả phạt góc khác nâng tỷ số lên 2-0. Điều đáng nói, cả hai bàn thắng của Inter đều cực kỳ giống nhau ở cả phương án sút phạt góc lẫn dứt điểm.

Sau bàn thắng này, Inter chơi chậm rãi, kiểm soát bóng và khiến Ajax, đội chỉ có vỏn vẹn hai cú sút trúng đích trong cả trận, rơi vào thế bế tắc. Đội bóng Italy dễ dàng bảo toàn chiến thắng cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Theo thống kê, Thuram trở thành cầu thủ Inter thứ hai ghi cú đúp bằng đầu trong một trận Champions League, sau Hernan Crespo (ngày 12/11/2002, cũng trước Ajax trên sân khách). Mùa giải này, Thuram có 6 đóng góp bàn thắng (4 bàn, 2 kiến tạo) chỉ trong 4 trận, bao gồm cú đúp trước Torino, một kiến tạo trước Udinese, một bàn trước Juventus và cú đúp trước Ajax.