PSG thị uy sức mạnh tại Champions League

Rạng sáng 18/9, Paris Saint-Germain đánh bại Atalanta 4-0 tại Parc des Princes trong lượt trận mở màn vòng phân hạng Champions League.

PSG quá mạnh so với đối thủ.

Đội bóng thủ đô nước Pháp khởi đầu như mơ khi chỉ mất 3 phút để xuyên thủng mành lưới đối thủ. Trung vệ đội trưởng Marquinhos gây sức ép từ phần sân đối phương, đoạt bóng và phối hợp cùng Fabian Ruiz để mở tỷ số. Sau đó, PSG tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, buộc thủ môn Marco Carnesecchi nhiều lần phải trổ tài cứu thua trước những cú dứt điểm nguy hiểm của Bradley Barcola, Achraf Hakimi và Nuno Mendes.

Atalanta có vài khoảnh khắc đáng chú ý, trong đó cú sút xa của Odilon Kossounou và pha đánh đầu ngược của Mario Pasalic khiến khung thành PSG chao đảo. Tuy nhiên, những nỗ lực đó nhanh chóng bị dập tắt khi Khvicha Kvaratskhelia tận dụng pha đột phá tốc độ để đưa bóng qua đầu Carnesecchi, nhân đôi cách biệt ở phút 39. Barcola sau đó bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp hai, PSG tiếp tục thi đấu bùng nổ. Phút 51, Nuno Mendes có pha xử lý đẳng cấp, đi bóng kỹ thuật và dứt điểm từ góc cực hẹp để nâng tỷ số lên 3-0. Dù Joao Neves phải rời sân vì chấn thương, hàng công của PSG vẫn duy trì áp lực khủng khiếp. Sai lầm của Raoul Bellanova ở phút cuối cùng tạo điều kiện cho Goncalo Ramos dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0.

Với 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa, thầy trò HLV Luis Enrique gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ vẫn là ứng cử viên số một cho chức vô địch Champions League năm nay.