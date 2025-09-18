Garnacho bất lực trong ngày Chelsea bị Bayern nhấn chìm

Rạng sáng 18/9, Alejandro Garnacho cùng đồng đội nhận thất bại 1-3 trong chuyến làm khách trước Bayern ở vòng phân hạng Champions League.

Garnacho chưa được hưởng niềm vui chiến thắng cùng Chelsea.

Trên sân nhà, Bayern tạo sức ép nghẹt thở lên hàng thủ nhà vô địch FIFA Club World Cup 2025. Sau 20 phút gồng mình chống đỡ những pha tấn công của chủ nhà, Chelsea gục ngã bởi tình huống phản lưới của Trevor Chalobah. Hậu vệ sinh năm 1999 làm người hâm mộ thất vọng với pha xử lý lóng ngóng trước đường căng ngang từ cánh phải của Michael Olise.

Hàng thủ Chelsea choáng váng sau bàn thua, để rồi nhận bàn thua thứ 2 chỉ sau 5 phút. Đến lượt Moises Caicedo mắc lỗi dẫn đến phạt đền, tạo cơ hội cho Harry Kane chạm mốc 10 bàn thắng cho Bayern khi mùa giải vừa diễn ra được vài tuần.

Khi người hâm mộ chủ nhà còn đang ăn mừng, Chelsea bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 29. Cole Palmer đánh bại Manuel Neuer sau tình huống phối hợp ăn ý với Malo Gusto. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì đại diện Ngoại hạng Anh làm được tại Allianz Arena.

Trong phần còn lại của trận đấu, Bayern duy trì sự chủ động và liên tục gây sóng gió về phía khung thành đội khách. Phút 63, Kane trừng phạt sai lầm của Gusto bằng thắng nâng tỷ số lên 3-1.

Alejandro Garnacho được tung vào sân từ phút 68 để thay Pedro Neto. Cựu sao MU hoạt động năng nổ bên cánh trái nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của Bayern.

Khoảng 10 phút cuối trận, HLV Enzo Maresca cũng buông xuôi. Ông chủ động rút các trụ cột ra nghỉ để bảo toàn thể lực cho màn so tài với Man Utd tại Premier League vào cuối tuần. 2 phút trước khi trận đấu khép lại, Palmer đưa được bóng vào lưới chủ nhà nhưng bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị.