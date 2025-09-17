Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quy định khác lạ ở Champions League

Nicolas Jackson có thể đối đầu đội bóng chủ quản Chelsea dù khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 18/9.

Khác với Premier League khi các cầu thủ cho mượn không được ra sân trước đội bóng chủ quản, UEFA không ngăn cản việc này. Do đó, HLV Vincent Kompany hoàn toàn có thể sử dụng Jackson khi Bayern tiếp Chelsea trên sân Allianz.

Quy định này từng khiến người hâm mộ hoang mang ở mùa giải trước. Khi ấy, Marco Asensio ra sân đối đầu với chính PSG ở tứ kết Champions League dù được đội bóng Pháp cho Aston Villa mượn người.

Thậm chí ở tứ kết Champions League mùa 2019/20 (diễn ra 1 trận duy nhất do đại dịch Covid-19), Philippe Coutinho lập cú đúp giúp Bayern Munich hủy diệt Barcelona 8-2. Coutinho tỏa sáng khi thuộc biên chế Barcelona.

Trở lại với Jackson, cầu thủ người Senegal chuyển đến Munich trong hè 2025 sau khi Bayern ký hợp đồng cho mượn trị giá khoảng 14 triệu bảng. Thỏa thuận cũng bao gồm điều khoản mua đứt giá 70 triệu bảng.

Với Jackson, việc đối đầu Chelsea ngay khi rời đội bóng càng khiến trận đấu thêm phần hấp dẫn. Trong 2 mùa giải tại London, anh ghi được 30 bàn sau 81 trận đấu, đóng vai trò quan trọng giúp Chelsea trở lại Champions League.

Dù vậy, cơ hội để Jackson đá chính trong trận gặp Chelsea còn để ngỏ. Hàng công của Bayern đầy rẫy ngôi sao với Harry Kane đang có phong độ cực cao, Michael Olise mang lại sự sáng tạo, còn Luis Diaz và Serge Gnabry cũng chơi rất hay.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

