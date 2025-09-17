Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV đầu tiên bị sa thải ở Champions League mùa này

  • Thứ tư, 17/9/2025 09:01 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Benfica chấm dứt hợp đồng với HLV Bruno Lage ngay sau thất bại 2-3 trước Qarabag ở trận mở màn Champions League trên sân nhà Estadio da Luz rạng sáng 17/9.

HLV Bruno Lage bị sa thải ngay sau trận thua sốc.

Chủ tịch Benfica, Rui Costa, xác nhận: "Chúng tôi đạt được thỏa thuận với Bruno Lage, người không còn là HLV trưởng của đội bóng. Tôi xin cảm ơn Bruno vì những gì ông cố gắng làm và thể hiện trong năm nay. Thật tiếc là thời điểm thay đổi đã đến. Về vị trí HLV, chúng tôi hy vọng người mới sẽ sớm có mặt".

Đây là lần thứ hai Bruno Lage nắm quyền tại Benfica sau giai đoạn 2019-2020. Ông mới trở lại dẫn dắt đội bóng Lisbon vào tháng 9/2024. Mặc dù giành được Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Bồ Đào Nha, nhà cầm quân này không thể giúp Benfica duy trì phong độ ổn định.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Jose Mourinho hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Lage. Cựu HLV Manchester United vừa bị Fenerbahce trong hè 2025 và được cho là sẵn sàng tái xuất băng ghế chỉ đạo nếu có dự án phù hợp.

Rạng sáng 17/9, Benfica bị CLB tý hon Qarabag đánh bại với tỷ số 3-2 ngay trên sân nhà ở lượt đầu tiên League Phase, Champions League. Dù dẫn đối thủ 2-0 chỉ sau 16 phút bóng lăn, đại diện Bồ Đào Nha vẫn bị quật ngã ngay trên sân Ánh sáng.

Benfica phải nhận thất bại thứ 3 trong 10 trận đấu gần nhất ở cúp châu Âu. Tại đấu trường quốc nội, Benfica cũng đứng ở vị trí thứ 6 - kém đội đầu bảng Porto tới 5 điểm.

Thảm họa trọng tài ở Champions League

Loạt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ các trọng tài và tổ VAR.

2 giờ trước

Tân binh làm cả châu Âu sững sờ với siêu phẩm nửa sân

Rạng sáng 17/9, Anouar Ait El Hadj thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục để ghi bàn giúp tân binh Union Saint-Gilloise hạ gục PSV Eindhoven 3-1 ở vòng phân hạng Champions League.

3 giờ trước

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 17/9, CLB tí hon Qarabag đánh bại Benfica 3-2 ngay trên sân khách ở lượt đầu tiên League Phase, Champions League.

6 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Benfica sa thải Bruno Lage Mourinho Benfica Bruno Lage Qarabag

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý