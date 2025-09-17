HLV đầu tiên bị sa thải ở Champions League mùa này

Benfica chấm dứt hợp đồng với HLV Bruno Lage ngay sau thất bại 2-3 trước Qarabag ở trận mở màn Champions League trên sân nhà Estadio da Luz rạng sáng 17/9.

HLV Bruno Lage bị sa thải ngay sau trận thua sốc.

Chủ tịch Benfica, Rui Costa, xác nhận: "Chúng tôi đạt được thỏa thuận với Bruno Lage, người không còn là HLV trưởng của đội bóng. Tôi xin cảm ơn Bruno vì những gì ông cố gắng làm và thể hiện trong năm nay. Thật tiếc là thời điểm thay đổi đã đến. Về vị trí HLV, chúng tôi hy vọng người mới sẽ sớm có mặt".

Đây là lần thứ hai Bruno Lage nắm quyền tại Benfica sau giai đoạn 2019-2020. Ông mới trở lại dẫn dắt đội bóng Lisbon vào tháng 9/2024. Mặc dù giành được Cúp Liên đoàn và Siêu cúp Bồ Đào Nha, nhà cầm quân này không thể giúp Benfica duy trì phong độ ổn định.

Theo truyền thông Bồ Đào Nha, Jose Mourinho hiện được xem là ứng cử viên hàng đầu để thay thế Lage. Cựu HLV Manchester United vừa bị Fenerbahce trong hè 2025 và được cho là sẵn sàng tái xuất băng ghế chỉ đạo nếu có dự án phù hợp.

Rạng sáng 17/9, Benfica bị CLB tý hon Qarabag đánh bại với tỷ số 3-2 ngay trên sân nhà ở lượt đầu tiên League Phase, Champions League. Dù dẫn đối thủ 2-0 chỉ sau 16 phút bóng lăn, đại diện Bồ Đào Nha vẫn bị quật ngã ngay trên sân Ánh sáng.

Benfica phải nhận thất bại thứ 3 trong 10 trận đấu gần nhất ở cúp châu Âu. Tại đấu trường quốc nội, Benfica cũng đứng ở vị trí thứ 6 - kém đội đầu bảng Porto tới 5 điểm.