Thảm họa trọng tài ở Champions League

Loạt trận đầu tiên của vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến nhiều quyết định gây tranh cãi từ các trọng tài và tổ VAR.

Xavi Simons may mắn không bị truất quyền thi đấu.

Rạng sáng 17/9, Tottenham Hotspur tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng dưới thời HLV Thomas Frank với chiến thắng 1-0 trước Villarreal tại vòng phân hạng Champions League 2025/26. Tuy nhiên, trận đấu tại Bắc London suýt trở thành thảm họa với "Gà trống" khi cả Micky van de Ven và Xavi Simons đều thoát thẻ đỏ may mắn.

Micky van de Ven thoát thẻ đỏ ở phút cuối khi chỉ nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Georges Mikautadze. Tương tự, Xavi Simons cũng may mắn không bị truất quyền thi đấu. Tân binh của Tottenham phạm lỗi với Nicolas Pepe trong lúc đã nhận một thẻ vàng.

Sau trận, Mark Clattenburg lên tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài Rade Obrenovic, người điều khiển trận đấu. Cựu trọng tài Premier League cho rằng Obrenovic hoàn toàn sai lầm khi không truất quyền thi đấu của Simons.

Clattenburg nhấn mạnh pha phạm lỗi của Simons rõ ràng nhằm ngăn chặn một tình huống tấn công nguy hiểm, và việc trọng tài bỏ qua thẻ vàng thứ hai là quyết định không chính xác. Tuy nhiên, theo luật, VAR chỉ can thiệp trong trường hợp thẻ đỏ trực tiếp hoặc lỗi rõ ràng, khiến quyết định của Obrenovic không bị xem xét lại.

Tranh cãi về trọng tài không chỉ giới hạn ở trận Tottenham. Khi Kylian Mbappe ghi hai bàn thắng từ phạt đền để giúp Real Madrid đánh bại Marseille 2-1, quả phạt đền thứ hai ở phút 81 gây tranh cãi lớn.

Medina để bóng chạm tay trong pha bóng bất khả kháng.

Trọng tài xác định Facundo Medina của Marseille để bóng chạm tay trong vòng cấm, gây ra tranh cãi dữ dội. Cựu sao Real Madrid, Steve McManaman, nhận xét trên TNT Sports rằng quyết định bắt lỗi để bóng chạm tay của trọng tài là “một thảm họa”.

McManaman lập luận: “Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Trọng tài cho Real Madrid hưởng penalty, và VAR không thể can thiệp. Medina thực hiện một pha tắc bóng hợp lý, anh ta ngã xuống, không thể đặt tay ở đâu khác ngoài mặt đất, và vô tình chạm bóng. Đó không nên là một quả phạt đền”.

Cựu hậu vệ Arsenal, Martin Keown cũng đồng tình: “Không đời nào đó là một pha bóng chạm tay. Medina không biết bóng ở đâu - nó ở phía sau anh ta. Trường hợp này không rõ ràng. Quả phạt đền này đã trở thành bước ngoặt, giúp Real Madrid thắng trận".