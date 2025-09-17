Grimsby Town tiếp tục tạo cú sốc lớn

Grimsby Town tiếp tục viết nên câu chuyện thần kỳ tại Carabao Cup khi đánh bại Sheffield Wednesday với tỷ số 1-0 ngay trên sân khách Hillsborough.

Grimsby liên tục tạo nên bất ngờ trước những đối thủ lớn.

Rạng sáng 17/9, ở vòng 3 Carabao Cup, đội bóng thi đấu tại League Two một lần nữa quật ngã đối thủ hơn mình hai hạng, Sheffield Wednesday (đang chơi ở Championship). Điều đáng nói, Grimsby Town làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước một Sheffield Wednesday được đánh giá cao hơn.

Bước ngoặt đến ở phút 49, khi Jaze Kabia đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau đó, Grimsby tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt, nhưng các chân sút của họ đều bỏ lỡ. Tuy nhiên, một bàn là đủ để Grimsby Town tiếp tục viết nên câu chuyện thần kỳ.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2001/02, Grimsby Town mới lại tiến vào vòng 4 của Cúp Liên đoàn Anh. Grimsby Town giờ đây hướng đến lễ bốc thăm vòng 4 Carabao Cup, với hy vọng tiếp tục hành trình cổ tích.

Cần nhớ rằng Grimsby Town có giá trị đội hình thua kém nhiều câu lạc bộ tại V.League 2025/26. Theo Transfermarkt, Grimsby có tổng giá trị đội hình là 3,6 triệu euro. Con số này thấp hơn nhiều đội đang chơi ở V.League, bao gồm Nam Định (9,81 triệu euro), Công an Hà Nội (6,8 triệu euro), Hà Nội FC (5,9 triệu euro), Công an TP.HCM (5,38 triệu euro) hay Thể Công - Viettel (4,13 triệu euro).

Tuy nhiên, sau chiến tích loại Manchester United ở vòng hai, và giờ là việc hạ gục Sheffield Wednesday, các đối thủ sẽ phải dè chừng hơn với Grimsby Town tại cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2025/26.