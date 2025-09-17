HLV Marseille giận dữ, tố đội nhà bị xử ép

HLV Roberto De Zerbi của Marseille không giấu nổi sự bức xúc sau trận thua 1-2 trước Real Madrid tại vòng phân hạng UEFA Champions League.

Rạng sáng 17/9 (giờ Hà Nội), tại loạt trận đầu tiên vòng phân hạng UEFA Champions League, Marseille cầm hòa chủ nhà Real Madrid 1-1 đến phút 81, trước khi Mbappe ghi bàn từ chấm phạt đền ấn định chiến thắng 2-1 cho "Los Blancos".

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, De Zerbi bày tỏ sự thất vọng: “Đó không bao giờ là một quả phạt đền. Thật đáng hổ thẹn! Sau trận đấu với Real Sociedad, tất cả đều nói về sự bất công đối với Real Madrid, nhưng giờ hãy nhìn vào tình huống này. Chúng tôi chiến đấu hết mình, nhưng những quyết định như thế này thực sự làm hỏng trận đấu”.

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 80, khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau pha va chạm giữa hậu vệ Marseille và Vinicius trong vòng cấm. Trọng tài xác định bóng chạm tay cầu thủ Marseille, nhưng băng quay chậm cho thấy đó là pha bóng không rõ ràng, và quyết định thổi phạt đền cho Real Madrid gây tranh cãi lớn.

HLV De Zerbi cho rằng quyết định này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện trận đấu, khiến Marseille không thể gượng dậy dù đã chơi đầy nỗ lực. Phản ứng của De Zerbi nhận được sự đồng tình từ một số người hâm mộ trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến cho rằng quả phạt đền thứ hai là “không rõ ràng” và “thiên vị đội chủ nhà” Real Madrid.