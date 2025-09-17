Quyết định gây phẫn nộ trong trận thắng của Real Madrid

Tổ trọng tài vấp phải sự chỉ trích khi cho Real Madrid hưởng phạt đền trong trận thắng 2-1 trước Marseille ở Champions League rạng sáng 17/9.

Khoảnh khắc gây tranh cãi giúp Real giành 3 điểm.

Phút 79 trận đấu tại Bernabeu, Facundo Medina ngã ra sân khi tranh chấp với Vinicius trong vùng cấm. Tay của trung vệ bên phía Marseille có chạm vào bóng, nhưng vào thời điểm đó, anh hoàn toàn mất thăng bằng. Ngoài ra, trái bóng còn bật ra từ chân của Vinicius, trước khi chạm tay Medina.

Trọng tài chính Irfan Peljto thậm chí không cần tham khảo VAR và ngay lập tức cho Real Madrid hưởng phạt đền. Từ cự ly 11 m, Kylian Mbappe hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng với quyết định của ông Irfan Peljto. "Lại là Real và những quả phạt đền không rõ ràng", một CĐV bình luận.

Trong khi đó, một tài khoản khác lại đăng video tình huống tương tự xảy ra trong trận đấu giữa Real và Napoli tại Champions League cách đây vài năm. Nacho Fernandes để bóng chạm tay khi ngã ra sân sau pha tranh chấp với Victor Osimhen nhưng trọng tài không thổi phạt đền.

Fanpage của tờ AS cũng mỉa mai tổ trọng tài điều khiển trận đấu: "Một vở hài kịch tại Bernabeu".

Ngoài quả phạt đền giúp Real giành 3 điểm, trọng tài Peljto còn gây tranh cãi khi không thổi phạt Eder Militao. Hậu vệ người Brazil đứng ở khu vực 16,5 m, dùng tay cản cú sút căng của Geoffrey Kondogbia trong hiệp một. Sau đó, ông Peljto thẳng tay đuổi Dani Carvajal khỏi sân bằng tấm thẻ đỏ ở phút 72.

Real thắng trận thứ 2 liên tiếp với chỉ 10 người trên sân. Cách đây 3 ngày, thầy trò HLV Xabi Alonso cũng hạ Real Sociedad trong ngày Dean Huijsen bị truất quyền thi đấu.