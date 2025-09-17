Arsenal quá đáng sợ

Arsenal tiếp tục chứng minh sức mạnh phòng ngự đáng kinh ngạc từ đầu mùa giải 2025/26, khi đánh bại Bilbao 2-0 ngay trên sân khách.

Với phong độ phòng ngự hiện tại, Arsenal củng cố vị thế ứng viên vô địch Premier League và Champions League,

Theo thống kê từ Opta, "Pháo thủ" trở thành đội bóng duy nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu không phải chịu bất kỳ cơ hội ăn bàn rõ rệt (big chance) nào từ đối thủ tính đến thời điểm hiện tại.

Kể từ trận thắng 1-0 đầy khó khăn trước Manchester United tại Old Trafford ở vòng 1 Premier League - nơi họ để đối thủ tạo ra 1,52 xG (bàn thắng kỳ vọng) và 7 cú sút trúng đích - hàng thủ của "Pháo thủ" đã thăng hoa với những con số thống kê ấn tượng.

Sau 4 trận đấu (3 ở Ngoại hạng Anh, 1 ở Champions League), Arsenal duy trì phong độ phòng ngự gần như hoàn hảo. Họ chỉ nhận 1 bàn thắng khi làm khách trên sân Liverpool ở vòng 3, từ quả đá phạt không thể cản của "The Kop".

Đáng nói, trong 4 trận, các đối thủ của Arsenal chỉ tạo ra 1,31 xG và tổng cộng 7 cú sút (trung bình chưa đến 2 cú sút trúng khung thành mỗi trận). Không đội nào ở châu Âu làm tốt hơn Arsenal ở khâu phòng ngự.