Real Madrid lập kỷ lục mới ở Champions League

Real Madrid tiếp tục khẳng định vị thế “ông vua châu Âu” khi đánh bại Marseille 2-1 trong trận mở màn Champions League 2025/26, qua đó trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử cán mốc 200 chiến thắng tại giải đấu danh giá nhất lục địa già.

Kylian Mbappe đang có phong độ rất cao.

Trận đấu tại Santiago Bernabeu khởi đầu không hề dễ dàng cho đoàn quân của Xabi Alonso. Marseille bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 22 sau pha dứt điểm chuẩn xác của Timothy Weah. Nhưng bản lĩnh của đội bóng từng 15 lần vô địch châu Âu nhanh chóng lên tiếng. Chỉ sáu phút sau, Kylian Mbappe đưa Real trở lại cuộc chơi bằng bàn gỡ hòa trên chấm phạt đền.

Thế trận trở nên căng thẳng hơn khi Dani Carvajal nhận thẻ đỏ, buộc Real phải thi đấu trong thế thiếu người. Dẫu vậy, chính lúc khó khăn nhất, bản lĩnh và đẳng cấp vẫn được thể hiện. Phút 81, Mbappe một lần nữa lạnh lùng sút tung lưới từ chấm 11 m, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng nghẹt thở cho Los Blancos.

Đây là cột mốc lịch sử mới cho Real Madrid - CLB duy nhất đạt 200 trận thắng ở Champions League, bỏ xa phần còn lại. Họ cũng đang giữ kỷ lục 15 lần bước lên đỉnh châu Âu, nhiều hơn AC Milan tám chức vô địch. Lần gần nhất Real đăng quang là mùa 2023/24, khi đánh bại Borussia Dortmund trong trận chung kết tại Wembley.

Phát biểu sau trận, Mbappe - người được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc - chia sẻ: “Là thủ lĩnh ư? Tôi không nghĩ đến điều đó, tôi chỉ muốn là chính mình. Tôi cảm thấy thoải mái và muốn giúp đỡ các cầu thủ trẻ. Còn về số bàn thắng, tôi không đặt giới hạn, chỉ đơn giản là làm tất cả để cống hiến cho đội bóng”.

Dưới bàn tay của Xabi Alonso, Real Madrid đang cho thấy sự khởi đầu suôn sẻ tại đấu trường châu Âu sau cú sốc bị Arsenal loại mùa trước. Ngày 30/9, họ sẽ tiếp tục hành trình khi làm khách của CLB Kairat (Kazakhstan), với mục tiêu hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 16 trong lịch sử.