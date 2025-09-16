Tình trạng đáng lo của Endrick

Carlo Ancelotti thừa nhận Endrick khó phát triển ở Real Madrid do sự hiện diện của Vinicius Junior và Rodrygo, qua đó dễ mất suất dự World Cup 2026.

Endrick gặp khó khăn kể từ khi sang Real Madrid.

Chỉ còn chưa đầy một năm trước khi World Cup 2026 diễn ra, nhưng vị trí của Endrick đang bị đe dọa nghiêm trọng. Chân sút 19 tuổi không có mặt trong đợt tập trung gần nhất, bất chấp một số trụ cột được cho nghỉ do Brazil chắc suất có vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Endrick có 14 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, lần cuối cùng được gọi vào tháng 3. Việc không có nhiều thời gian ra sân tại Bernabeu là thách thức lớn. Mùa giải trước, Endrick chỉ đá chính 3 trận tại La Liga khi Ancelotti còn là HLV Real Madrid.

Ở tuổi 19, Endrick đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt cho suất đá chính tại Madrid lẫn tuyển quốc gia. Đội bóng xứ Samba cũng sở hữu nhiều tài năng trẻ khác, điển hình là Estevao Willian của Chelsea.

Endrick đang bị thất sủng ở Real Madrid.

HLV Ancelotti thừa nhận: "Tôi thích Estevao, cậu ấy còn trẻ, cá tính, bản lĩnh. Estevao khởi đầu rất tốt ở Premier League. Rõ ràng, cậu ấy không chỉ quan trọng cho World Cup mà cả tương lai tuyển quốc gia. Endrick cũng giống như Estevao, tài năng tuyệt vời. Nhưng Estevao may mắn hơn".

"Vấn đề với những cầu thủ trẻ khi đến châu Âu là họ không có nhiều cơ hội. Tôi làm việc với Endrick trong một năm và thực sự thích cậu ấy, cả tính cách lẫn chuyên môn. Endrick không thể chơi tốt như cậu ấy có thể, bởi Real Madrid có Rodrygo, Vinicius. Điều đó ảnh hưởng một chút đến sự phát triển".

Endrick chưa ra sân cho Real Madrid trong mùa giải này do chấn thương. Anh cũng mất cơ hội khoác áo một CLB khác theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.