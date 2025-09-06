Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ bắp của Endrick gây ngỡ ngàng

  Thứ bảy, 6/9/2025 12:00 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Người hâm mộ Real Madrid "dậy sóng" trước màn lột xác ấn tượng của tài năng trẻ Endrick trong bài đăng mới đây.

Endrick anh 1

Endrick khoe cơ bắp.

Cầu thủ 19 tuổi đăng tải những bức ảnh mới trên mạng xã hội nhằm khoe vóc dáng mạnh mẽ. Các bức ảnh cho thấy Endrick tích cực tập luyện tại phòng gym, từ những bài tập hít đất đến nâng tạ. Động thái này cho thấy anh đang chuẩn bị cho một màn trở lại ấn tượng trong thời gian tới.

Bài đăng của Endrick thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Tài khoản mang tên MFanatic_25 viết: “Endrick đang trỗi dậy, nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa!". HalaMadridXtra nhận xét: “Endrick đang trở lại mạnh mẽ, Xabi Alonso chắc chắn phải cho cậu ấy ra sân!”

Tài khoản BernabeuBeast cảnh báo: “Endrick sẽ xé toang mọi hàng phòng ngự với khối cơ bắp này".

Endrick anh 2

Endrick tập luyện để chuẩn bị cho ngày trở lại.

Endrick đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gân kheo. Anh chưa ra sân phút nào tại La Liga mùa này. Tiền đạo 19 tuổi cũng bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Brazil cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026.

Sự nổi lên của tiền đạo Gonzalo Garcia sau FIFA Club World Cup 2025 tạo ra một thách thức lớn cho Endrick. Chân sút người Brazil phải nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để lấy lại niềm tin từ HLV Alonso.

Mặc dù nhận được sự quan tâm từ Juventus, AC Milan và Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Endrick vẫn kiên quyết ở lại và cam kết chiến đấu cho vị trí của mình tại sân Bernabeu.

Duy Luân

Endrick Juventus David Beckham Valencia Endrick

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

  • Valencia

    Valencia

    Valencia là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha, thuộc thành phố Valencia. Hiện câu lạc bộ đang thi đấu tại giải vô địch bóng đá La Liga và là một trong những câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích nhất Tây Ban Nha. Valencia CF đã giành được 6 chức vô địch La Liga, 7 cúp Nhà vua Tây Ban Nha, 3 cúp UEFA, 1 cúp C2 và 2 Siêu cúp bóng đá châu Âu.

    • Thành lập: 1919
    • Sân vận động: Mestalla, Valencia, Tây Ban Nha

