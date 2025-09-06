Cơ bắp của Endrick gây ngỡ ngàng

Người hâm mộ Real Madrid "dậy sóng" trước màn lột xác ấn tượng của tài năng trẻ Endrick trong bài đăng mới đây.

Endrick khoe cơ bắp.

Cầu thủ 19 tuổi đăng tải những bức ảnh mới trên mạng xã hội nhằm khoe vóc dáng mạnh mẽ. Các bức ảnh cho thấy Endrick tích cực tập luyện tại phòng gym, từ những bài tập hít đất đến nâng tạ. Động thái này cho thấy anh đang chuẩn bị cho một màn trở lại ấn tượng trong thời gian tới.

Bài đăng của Endrick thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Tài khoản mang tên MFanatic_25 viết: “Endrick đang trỗi dậy, nhìn cơ bắp của cậu ấy kìa!". HalaMadridXtra nhận xét: “Endrick đang trở lại mạnh mẽ, Xabi Alonso chắc chắn phải cho cậu ấy ra sân!”

Tài khoản BernabeuBeast cảnh báo: “Endrick sẽ xé toang mọi hàng phòng ngự với khối cơ bắp này".

Endrick tập luyện để chuẩn bị cho ngày trở lại.

Endrick đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương gân kheo. Anh chưa ra sân phút nào tại La Liga mùa này. Tiền đạo 19 tuổi cũng bỏ lỡ đợt tập trung của tuyển Brazil cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2026.

Sự nổi lên của tiền đạo Gonzalo Garcia sau FIFA Club World Cup 2025 tạo ra một thách thức lớn cho Endrick. Chân sút người Brazil phải nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để lấy lại niềm tin từ HLV Alonso.

Mặc dù nhận được sự quan tâm từ Juventus, AC Milan và Valencia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Endrick vẫn kiên quyết ở lại và cam kết chiến đấu cho vị trí của mình tại sân Bernabeu.

