Phía Martinez lên tiếng khi bị MU từ chối

Emiliano Martinez của Aston Villa trở thành tâm điểm chú ý sau khi không thể gia nhập MU trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Martinez lỡ cơ hội gia nhập MU. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, Martinez có cuộc trò chuyện với đồng đội tại đội tuyển Argentina là trung vệ Lisandro Martinez của MU, nhằm thúc đẩy quá trình chuyển nhượng. Dù vậy, mọi nỗ lực đều không thành công khi ban lãnh đạo MU tuyển mộ Senne Lammens của Royal Antwerp trước khi kỳ chuyển nhượng hè đóng cửa.

Alejandro, anh trai của Martinez, chia sẻ với DSports Radio: “Emi cống hiến rất nhiều cả trên sân lẫn ngoài đời. Cậu ấy được yêu mến và các giám đốc cũng không muốn bán Emi vì cậu ấy là cầu thủ chủ chốt của đội. Đây là một quyết định mang tính thương mại".

Alejandro còn khẳng định vị thế của em trai tại Aston Villa tương tự Diego Maradona, Lionel Messi hay Sergio Aguero tại lần lượt Napoli, Barcelona và Man City.

Alberto, cha của Martinez, cũng lên tiếng về thương vụ này: “CLB cũng như một nhà máy, Emi chỉ là một nhân viên, và nhà máy sẽ không để Emi ra đi nếu thằng bé đủ giỏi. Tất cả đều là kinh doanh. Hôm nay thương vụ không xảy ra, nhưng có thể sẽ xảy ra vào ngày mai".

Martinez vắng mặt trong trận khai màn Premier League 2025/26 do bị treo giò và cũng không có tên trong đội hình Aston Villa ở trận thua Crystal Palace tuần trước. Martinez cũng từ chối lời mời từ Thổ Nhĩ Kỳ bởi muốn tiếp tục chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

MU thắng vất vả trên sân nhà Khuya 30/8, Manchester United có chiến thắng đầu tiên tại Premier League khi hạ Burnley 3-2 trên sân Old Trafford.