Thành tích khủng của Messi

Lionel Messi đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong suốt 20 năm cống huyến cho tuyển Argentina.

Trong 193 trận cho đội tuyển, Messi ghi 114 bàn thắng, thực hiện 58 kiến tạo - trực tiếp in dấu giày vào 172 pha lập công. Không chỉ là chân sút chủ lực, anh còn là thủ lĩnh tinh thần đưa Argentina vươn tới những đỉnh cao chói lọi: 2 Copa America (2021, 2024), World Cup 2022, Finalissima 2022, cùng những kỷ niệm từ U20 World Cup 2005 và Olympic Bắc Kinh 2008.

Ở cấp độ cá nhân, Messi để lại những cột mốc khó tin: 10 cú hat-trick trong màu áo đội tuyển, 6 lần được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải đấu, 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới và 46 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Những con số ấy phản ánh không chỉ tài năng thiên bẩm mà còn là sự bền bỉ, kiên trì hiếm có.

World Cup 2022 tại Qatar từng được xem như đỉnh cao khép lại giấc mơ dang dở suốt nhiều năm của Messi và người Argentina. Giờ đây, khi úp mở khả năng không góp mặt ở World Cup 2026, huyền thoại sống ấy dường như đã chuẩn bị cho lời chia tay bóng đá quốc tế.

Hành trình cùng tuyển quốc gia của Messi đã trở thành chương sử thi rực rỡ, nơi những bàn thắng, những khoảnh khắc và những chiếc cúp danh giá đan xen, làm nên di sản vĩnh cửu cho bóng đá Argentina.