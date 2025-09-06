Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thành tích khủng của Messi

Lionel Messi đạt được những thành tựu đáng kinh ngạc trong suốt 20 năm cống huyến cho tuyển Argentina.

Trong 193 trận cho đội tuyển, Messi ghi 114 bàn thắng, thực hiện 58 kiến tạo - trực tiếp in dấu giày vào 172 pha lập công. Không chỉ là chân sút chủ lực, anh còn là thủ lĩnh tinh thần đưa Argentina vươn tới những đỉnh cao chói lọi: 2 Copa America (2021, 2024), World Cup 2022, Finalissima 2022, cùng những kỷ niệm từ U20 World Cup 2005 và Olympic Bắc Kinh 2008.

Ở cấp độ cá nhân, Messi để lại những cột mốc khó tin: 10 cú hat-trick trong màu áo đội tuyển, 6 lần được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải đấu, 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới và 46 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Những con số ấy phản ánh không chỉ tài năng thiên bẩm mà còn là sự bền bỉ, kiên trì hiếm có.

World Cup 2022 tại Qatar từng được xem như đỉnh cao khép lại giấc mơ dang dở suốt nhiều năm của Messi và người Argentina. Giờ đây, khi úp mở khả năng không góp mặt ở World Cup 2026, huyền thoại sống ấy dường như đã chuẩn bị cho lời chia tay bóng đá quốc tế.

Hành trình cùng tuyển quốc gia của Messi đã trở thành chương sử thi rực rỡ, nơi những bàn thắng, những khoảnh khắc và những chiếc cúp danh giá đan xen, làm nên di sản vĩnh cửu cho bóng đá Argentina.

Khúc vĩ thanh của Messi trên đất Argentina

Có những khoảnh khắc trong bóng đá không đo đếm bằng bàn thắng hay danh hiệu, mà bằng cảm xúc đọng lại nơi trái tim người hâm mộ.

Messi đá cùng đàn em kém 20 tuổi

Tài năng 18 tuổi Franco Mastantuono có màn ra mắt hứa hẹn ở tuyển Argentina trong chiến thắng 3-0 trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 sáng 5/9.

Messi: 'Việc dự World Cup có thể không xảy ra'

Lionel Messi thừa nhận không chắc dự World Cup 2026, nhưng vẫn giữ khát khao thi đấu và sống từng ngày để chuẩn bị cho những cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp.

