Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi: 'Việc dự World Cup có thể không xảy ra'

  • Thứ sáu, 5/9/2025 10:34 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Lionel Messi thừa nhận không chắc dự World Cup 2026, nhưng vẫn giữ khát khao thi đấu và sống từng ngày để chuẩn bị cho những cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp.

Messi không chắc về việc tham dự World Cup 2026.

Sáng 5/9, Messi lập cú đúp góp phần vào chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026. Sau trận, Leo xác nhận đây sẽ là trận cuối cùng của anh cùng tuyển quốc gia trên quê hương.

Messi chia sẻ: "Có rất nhiều cảm xúc khi biết rằng đây là lần cuối tôi thi đấu tại Argentina trong một trận đấu có tính điểm. Tôi trải qua rất nhiều điều thăng trầm trên sân đấu này, nhưng luôn luôn là niềm vui được thi đấu ở Argentina, trước mặt người hâm mộ. Chúng tôi tận hưởng từng trận đấu suốt nhiều năm qua".

Khi được hỏi về khả năng dự World Cup 2026, Messi thẳng thắn: "Vào thời điểm này, việc tôi có thể chơi ở World Cup tiếp theo là không khả thi, bởi vì ở tuổi gần 40, điều đó không hợp lý. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn đầy hy vọng và khát khao. Tuy nhiên, như tôi nói trước đây, tôi sống từng ngày, từng trận đấu".

Cuối cùng, Messi kết luận rằng việc giải nghệ không phải là điều mong muốn hay chờ đợi. Nhưng đôi khi anh cảm thấy ổn, đôi khi lại không, và quyết định treo giày sẽ phụ thuộc vào cảm giác của bản thân vào thời điểm thích hợp.

Với Argentina, họ sớm có vé đến World Cup 2026 với vị thế của dẫn đầu khu vực Nam Mỹ. Sau trận Argentina gặp Ecuador ở lượt cuối vào ngày 10/9, người hâm mộ phải chờ đến tháng 3 năm sau mới được chứng kiến Messi thi đấu một trận chính thức cho tuyển quốc gia, đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa với Tuyển Tây Ban Nha.

Messi rực sáng

Sáng 5/9, Lionel Messi ghi 2 bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

2 giờ trước

Messi bật khóc

Sáng 5/9, siêu sao người Argentina khóc khi khởi động trước trận gặp Venezuela ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

4 giờ trước

Garnacho rời MU sau khi nói chuyện với Messi

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất tuần qua là Alejandro Garnacho, viên ngọc quý của bóng đá Argentina, rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

07:26 3/9/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Messi không dự World Cup Lionel Messi Messi Argentina World Cup

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

Suarez xin loi hinh anh

Suarez xin lỗi

4 giờ trước 07:10 5/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Luis Suarez bày tỏ sự hối tiếc về hành vi nhổ nước bọt vào một nhân viên của Seattle Sounders sau trận chung kết Leagues Cup.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý