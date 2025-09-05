Messi: 'Việc dự World Cup có thể không xảy ra'

Lionel Messi thừa nhận không chắc dự World Cup 2026, nhưng vẫn giữ khát khao thi đấu và sống từng ngày để chuẩn bị cho những cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp.

Sáng 5/9, Messi lập cú đúp góp phần vào chiến thắng 3-0 của tuyển Argentina trước Venezuela ở vòng loại World Cup 2026. Sau trận, Leo xác nhận đây sẽ là trận cuối cùng của anh cùng tuyển quốc gia trên quê hương.

Messi chia sẻ: "Có rất nhiều cảm xúc khi biết rằng đây là lần cuối tôi thi đấu tại Argentina trong một trận đấu có tính điểm. Tôi trải qua rất nhiều điều thăng trầm trên sân đấu này, nhưng luôn luôn là niềm vui được thi đấu ở Argentina, trước mặt người hâm mộ. Chúng tôi tận hưởng từng trận đấu suốt nhiều năm qua".

Khi được hỏi về khả năng dự World Cup 2026, Messi thẳng thắn: "Vào thời điểm này, việc tôi có thể chơi ở World Cup tiếp theo là không khả thi, bởi vì ở tuổi gần 40, điều đó không hợp lý. Nhưng tôi vẫn ở đây, vẫn đầy hy vọng và khát khao. Tuy nhiên, như tôi nói trước đây, tôi sống từng ngày, từng trận đấu".

Cuối cùng, Messi kết luận rằng việc giải nghệ không phải là điều mong muốn hay chờ đợi. Nhưng đôi khi anh cảm thấy ổn, đôi khi lại không, và quyết định treo giày sẽ phụ thuộc vào cảm giác của bản thân vào thời điểm thích hợp.

Với Argentina, họ sớm có vé đến World Cup 2026 với vị thế của dẫn đầu khu vực Nam Mỹ. Sau trận Argentina gặp Ecuador ở lượt cuối vào ngày 10/9, người hâm mộ phải chờ đến tháng 3 năm sau mới được chứng kiến Messi thi đấu một trận chính thức cho tuyển quốc gia, đó là trận tranh Siêu cúp Liên lục địa với Tuyển Tây Ban Nha.