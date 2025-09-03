Garnacho rời MU sau khi nói chuyện với Messi

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất tuần qua là Alejandro Garnacho, viên ngọc quý của bóng đá Argentina, rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

Garnacho đã đến Chelsea sau khi được Messi khuyên bảo.

Điều khiến tất cả bất ngờ không chỉ nằm ở bản hợp đồng này, mà còn ở chính tiết lộ của Garnacho. Thần tượng của anh, Lionel Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định. “Tôi nói chuyện với Messi và anh ấy khuyên tôi nên ký hợp đồng với Chelsea”, Garnacho chia sẻ trong buổi phỏng vấn ra mắt trên kênh truyền thông chính thức của CLB.

Mới 21 tuổi, Garnacho từng có cơ hội chung phòng thay đồ với Messi trong màu áo tuyển Argentina. Dù chưa phải là nhân tố thường xuyên trong đội hình của HLV Lionel Scaloni, sự trưởng thành ở Manchester United cùng lối chơi bùng nổ của anh luôn được ban huấn luyện tuyển Argentina và chính đội trưởng Messi theo dõi sát sao.

Garnacho không muốn khép lại quãng thời gian ở Manchester United mà chưa nói đôi lời chân thành. Thông qua mạng xã hội, anh gửi thông điệp chia tay đội bóng đã nuôi dưỡng và đưa mình lên con đường chuyên nghiệp.

Anh bày tỏ rằng sau 5 năm không thể nào quên, một chương đặc biệt trong cuộc đời mình sắp khép lại. Những khoảnh khắc trải qua cùng đội bóng sẽ mãi theo bản thân, và anh rất biết ơn vì điều đó.

Garnacho cũng gửi lời cảm ơn đến các HLV, đồng đội và tập thể CLB vì tin tưởng ở anh, đồng thời khẳng định rằng mỗi lần khoác áo Manchester United, anh đều cống hiến tất cả.

Cầu thủ trẻ này nhấn mạnh rằng bản thân rời đi trong hòa khí, tự hào về những gì đạt được cùng CLB và mong muốn đội bóng sẽ thành công trong tương lai, trong khi bản thân háo hức bắt đầu chương mới ở Chelsea.