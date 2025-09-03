Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Garnacho rời MU sau khi nói chuyện với Messi

  • Thứ tư, 3/9/2025 07:26 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Một trong những thương vụ gây chú ý nhất tuần qua là Alejandro Garnacho, viên ngọc quý của bóng đá Argentina, rời Manchester United để gia nhập Chelsea với mức phí 40 triệu bảng.

Garnacho đã đến Chelsea sau khi được Messi khuyên bảo.

Điều khiến tất cả bất ngờ không chỉ nằm ở bản hợp đồng này, mà còn ở chính tiết lộ của Garnacho. Thần tượng của anh, Lionel Messi, đóng vai trò quan trọng trong quyết định. “Tôi nói chuyện với Messi và anh ấy khuyên tôi nên ký hợp đồng với Chelsea”, Garnacho chia sẻ trong buổi phỏng vấn ra mắt trên kênh truyền thông chính thức của CLB.

Mới 21 tuổi, Garnacho từng có cơ hội chung phòng thay đồ với Messi trong màu áo tuyển Argentina. Dù chưa phải là nhân tố thường xuyên trong đội hình của HLV Lionel Scaloni, sự trưởng thành ở Manchester United cùng lối chơi bùng nổ của anh luôn được ban huấn luyện tuyển Argentina và chính đội trưởng Messi theo dõi sát sao.

Garnacho không muốn khép lại quãng thời gian ở Manchester United mà chưa nói đôi lời chân thành. Thông qua mạng xã hội, anh gửi thông điệp chia tay đội bóng đã nuôi dưỡng và đưa mình lên con đường chuyên nghiệp.

Anh bày tỏ rằng sau 5 năm không thể nào quên, một chương đặc biệt trong cuộc đời mình sắp khép lại. Những khoảnh khắc trải qua cùng đội bóng sẽ mãi theo bản thân, và anh rất biết ơn vì điều đó.

Garnacho cũng gửi lời cảm ơn đến các HLV, đồng đội và tập thể CLB vì tin tưởng ở anh, đồng thời khẳng định rằng mỗi lần khoác áo Manchester United, anh đều cống hiến tất cả.

Cầu thủ trẻ này nhấn mạnh rằng bản thân rời đi trong hòa khí, tự hào về những gì đạt được cùng CLB và mong muốn đội bóng sẽ thành công trong tương lai, trong khi bản thân háo hức bắt đầu chương mới ở Chelsea.

Tú Anh

  Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

