Nhận định gây tranh cãi về Messi và Yamal

  • Chủ nhật, 31/8/2025 17:36 (GMT+7)
  • 49 phút trước

HLV kỳ cựu Marcelo Bielsa gây chú ý khi so sánh tài năng của Lamine Yamal và Lionel Messi.

Yamal tỏa sáng trong màu áo Barcelona. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ trên Ole, Bielsa cho biết: "Yamal cũng làm được như Messi, bất kể có 2 hay 10 cầu thủ trước mặt. Cậu ấy giải quyết được bài toán tấn công bất chấp mọi phân tích từ đối thủ. Yamal giúp đội bóng chơi tốt hơn nhờ khả năng tự mình loại bỏ đối thủ mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai".

Sau đó, Bielsa cũng nhắc tên Kylian Mbappe và Cristiano Ronaldo, cho rằng đây là những ngôi sao cần được đồng đội hỗ trợ để tỏa sáng.

"Lấy ví dụ về Mbappe hoặc Cristiano Ronaldo, họ cần những cầu thủ kiến tạo. Nhưng cả Messi và Yamal đều không cần sự hỗ trợ, họ có thể rê bóng qua mọi đối thủ", Bielsa cho biết thêm.

Bielsa là HLV kỳ cựu người Argentina, từng có 6 năm dẫn dắt ĐTQG nước này cùng nhiều CLB ở châu Âu.

Lời phân tích của Bielsa lập tức tạo nên phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng Yamal tài năng nhưng cần duy trì phong độ ổn định. Đồng thời, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn còn phải nỗ lực nhiều để được so sánh với Messi.

Một tài khoản viết: "Yamal hay đấy, nhưng cậu ta cần chứng minh thêm trong 10 năm nữa nếu muốn so với Messi". CĐV khác bình luận: "Yamal giỏi rê bóng nhưng một mình cậu ấy không thể gánh vác cả tập thể như Messi".

Bản thân Yamal từng tiết lộ rất hâm mộ Messi và xem M10 là niềm cảm hứng để phát triển sự nghiệp tại Camp Nou.

Yamal lập cú đúp, Rashford sút hỏng trước khung thành bỏ trống Rạng sáng 11/8, Barcelona thắng hủy diệt Como 5-0 ở trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

