Wissa lật bài ngửa muốn sang Newcastle ngay lập tức

Tiền đạo Yoane Wissa đưa ra tuyên bố cá nhân, bày tỏ nguyện vọng rời Brentford trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng với mục tiêu gia nhập Newcastle United.

Yoane Wissa muốn rời Brentford ngay lập tức.

Trong tuyên bố được công bố công khai, Wissa cho biết anh cảm thấy cần phải lên tiếng sau thời gian dài giữ im lặng giữa những đồn đoán xoay quanh tương lai tại Brentford. Anh khẳng định rõ ràng mong muốn được ra đi, đồng thời tỏ ra thất vọng khi cho rằng ban lãnh đạo CLB đang cản trở dù đã nhận được một loạt đề nghị hợp lý suốt mùa hè.

Cầu thủ người Congo chia sẻ rằng kể từ khi gia nhập Brentford vào năm 2021, anh luôn cống hiến 100% và tự hào về những gì đã cùng đội bóng xây dựng. Với 149 trận đấu và 49 bàn thắng, Wissa khẳng định mình luôn chuyên nghiệp cả trong lẫn ngoài sân cỏ và chưa từng xem nhẹ vinh dự khoác áo đội bóng này.

Anh tiết lộ đã có những cuộc trao đổi cởi mở với lãnh đạo cấp cao và HLV trưởng mới của CLB từ đầu mùa hè, trong đó anh bày tỏ mong muốn tìm kiếm thử thách mới. Theo Wissa, trong những buổi làm việc này, Brentford đã xác nhận — cả bằng lời nói và văn bản — rằng họ sẽ không ngăn cản nếu nhận được một đề nghị hợp lý.

Dựa trên cơ sở đó, Wissa đã tích cực tìm kiếm bến đỗ mới và giữ sự minh bạch với CLB trong suốt quá trình đàm phán. Anh cho biết đã nhận được đề nghị chính thức từ một đội bóng khác tại Premier League, cụ thể là Newcastle, và đã bày tỏ mong muốn được chuyển đến. Tuy nhiên, Wissa cho rằng Brentford đã thay đổi lập trường vào phút chót, đi ngược lại với những gì từng cam kết, khiến anh rơi vào tình thế khó khăn và thất vọng.

Cặp song sát Bryan Mbeumo và Yoane Wissa chỉ còn là kỷ niệm với CĐV Brentford

Wissa nhấn mạnh rằng không hành xử thiếu chuyên nghiệp và không hề có ý định rời Brentford trong căng thẳng. Anh luôn duy trì tinh thần tích cực, thể hiện thái độ phù hợp với những giá trị của bản thân cả trên tư cách cầu thủ lẫn con người.

Tiền đạo này khẳng định vẫn hy vọng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận công bằng trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại. Anh cho biết việc tiếp tục ở lại Brentford trong hoàn cảnh hiện tại có thể làm lu mờ quãng thời gian bốn năm tươi đẹp tại CLB.

Cuối cùng, Wissa gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ Brentford vì sự ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua, đồng thời kêu gọi ban lãnh đạo CLB tôn trọng lời hứa cho phép anh ra đi trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.