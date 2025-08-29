Newcastle bạo chi 240 triệu euro để thay Isak

Sau khi chuẩn bị hoàn tất vụ Nick Woltemade với giá hơn 80 triệu euro, Newcastle United sẽ dồn toàn lực chiêu mộ Fermin Lopez từ Barcelona và Yoane Wissa từ Brentford.

Fermin Lopez (trái) có thể rời Barcelona.

Theo Sky Sports, Woltemade có mặt tại Newcastle vào rạng sáng ngày 29/8 để tiến hành chuẩn bị kiểm tra y tế, nhằm nhanh chóng hoàn tất thương vụ trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2025 khép lại vào ngày 1/9.

Phí chuyển nhượng của Woltemade dự kiến rơi vào khoảng hơn 80 triệu euro (69 triệu bảng), bao gồm các khoản phụ phí bổ sung, trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Newcastle, vượt qua kỷ lục 63 triệu bảng họ từng chi cho Alexander Isak vào năm 2022.

Tuy nhiên, “Chích chòe” chưa muốn dừng lại ở đây. Theo Sport, Newcastle United quyết tâm chiêu mộ Fermin Lopez từ Barcelona, với lời đề nghị 100 triệu euro, có thể phá kỷ lục của Woltemade.

Newcastle cũng gửi đề nghị tăng gấp 4 lần lương cho người đại diện của Lopez. Ngoài ra, CLB nước Anh cũng nhắm đến việc chiêu mộ thêm Yoane Wissa từ Brentford với giá hơn 60 triệu euro, để tạo ra mũi đinh ba cùng Lopez và Woltemade trên hàng công.

Nếu hoàn tất cả ba thương vụ, Newcastle sẽ chi tới 240 triệu euro chỉ trong tuần cuối của phiên chợ hè. Những động thái này từ Newcastle có thể mở đường cho việc Isak rời đi.

Nguồn tin từ BBC Sport cho biết Liverpool dự kiến tung ra lời đề nghị thứ ba với giá 140 triệu bảng (tương đương hơn 161 triệu euro), kỷ lục của Premier League để chiêu mộ tiền đạo người Thụy Điển.