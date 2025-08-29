Roy Keane chế giễu Amorim

Cựu đội trưởng Manchester United nhạo báng cách lý giải từ HLV Ruben Amorim, sau thất bại của "Quỷ đỏ" trước Grimsby tại vòng 2 Carabao Cup.

Ruben Amorim bảo vệ hệ thống chiến thuật của mình trước những chỉ trích.

Trên Sky Sports, Keane gay gắt: “Hệ thống? Sơ đồ? Trước Grimsby ư? Đừng khiến tôi bật cười. Trận đấu đó lẽ ra chỉ nên là một buổi tập nâng cao. Trong quá khứ, những người như Ji (Park Ji-Sung), không cần Sir Alex thì thầm vào tai để biết cách vượt qua những đối thủ đang làm việc ở nhà máy, sẽ trở lại đi làm việc vào sáng thứ Hai”.

Theo The Guardian, phần lớn các cầu thủ của Grimsby phải đi làm công việc khác ở nhà máy để trang trải thu nhập, do tiền lương ít ỏi từ bóng đá. Bởi thế, Keane ám chỉ rằng một trận đấu với đội hạng thấp như Grimsby lẽ ra phải là chién thắng dễ dàng cho Manchester United.

Trước đó, trong bài phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim lên tiếng tranh luận với phóng viên về hệ thống chiến thuật của mình khi đối đầu Grimsby. Ông cho biết: “Trận thua Grimsby không xuất phát từ vấn đề ở hệ thống (3 trung vệ). Trước Arsenal, chúng tôi đã chơi rất tốt với đội hình này. Hệ thống này vẫn phát huy tốt”.

Trái ngược với lập luận của Amorim, Roy Keane cho rằng khi đối đầu với Grimsby, Manchester United thậm chí có thể thắng "mà không cần chiến thuật" từ HLV. Cựu đội trưởng MU cho rằng giữa hai đội có sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp.

Grimsby là đại diện ở League Two (thuộc giải hạng Tư), với tổng giá trị đội hình chỉ ở mức 3,1 triệu bảng, trong khi của MU lên đến 769 triệu bảng.