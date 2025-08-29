Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo gửi thông điệp đến CĐV Al Nassr

  • Thứ sáu, 29/8/2025 05:35 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Al Nassr sát cánh cùng đội bóng trước thềm mùa giải mới.

Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Al Nassr đồng hành trong mùa giải mới, nhấn mạnh sự sẵn sàng và tinh thần chiến đấu trước thềm trận mở màn.

Hôm 29/8, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải thông điệp đầy cảm hứng trên mạng xã hội, kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ Al Nassr trước khi đội bóng chơi trận đầu tiên ở Saudi Pro League 2025/26.

“Ngày mai, giải đấu sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã tập luyện. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không thể làm điều này một mình. chúng tôi cần bạn”, Ronaldo viết trên trang cá nhân. “Chúng tôi sẽ ở đó, cống hiến tất cả những gì mình có. Chiến đấu vì huy hiệu, vì đội bóng, vì từng người trong số các bạn. Các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường chứ? Hãy cùng tạo nên mùa giải không thể nào quên”.

Thông điệp này được Ronaldo đưa ra trong bối cảnh Al Nassr vừa nhận trái đắng, khi thất bại trước Al Ahli ở trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025 hôm 23/8. Kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào tháng 1/2023, dù duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, hành trình chinh phục các danh hiệu lớn tại Trung Đông của Ronaldo chưa thành công.

Cho đến nay, danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup, sân chơi không được FIFA công nhận chính thức. Al Nassr liên tục trắng tay ở ba mùa giải gần nhất.

Sau khi gia hạn với Al Nassr hè này, Ronaldo khao khát giải cơn khát danh hiệu cho câu lạc bộ, với mục tiêu chính là chiếc cúp Saudi Pro League. Vào rạng sáng 30/8, Al Nassr sẽ chơi trận đầu tiên của họ ở Saudi Pro League 2025/26, với chuyến làm khách trên sân Al Taawoun.

HLV Lê Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh

HLV trưởng CLB Công An TP.HCM Lê Huỳnh Đức động viên tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh sau khi bõ lỡ nhiều cơ hội trong trận thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai.

1 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý