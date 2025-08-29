Ronaldo gửi thông điệp đến CĐV Al Nassr

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Al Nassr sát cánh cùng đội bóng trước thềm mùa giải mới.

Cristiano Ronaldo kêu gọi người hâm mộ Al Nassr đồng hành trong mùa giải mới, nhấn mạnh sự sẵn sàng và tinh thần chiến đấu trước thềm trận mở màn.

Hôm 29/8, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng tải thông điệp đầy cảm hứng trên mạng xã hội, kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ Al Nassr trước khi đội bóng chơi trận đầu tiên ở Saudi Pro League 2025/26.

“Ngày mai, giải đấu sẽ bắt đầu. Chúng tôi đã tập luyện. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng chúng tôi không thể làm điều này một mình. chúng tôi cần bạn”, Ronaldo viết trên trang cá nhân. “Chúng tôi sẽ ở đó, cống hiến tất cả những gì mình có. Chiến đấu vì huy hiệu, vì đội bóng, vì từng người trong số các bạn. Các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường chứ? Hãy cùng tạo nên mùa giải không thể nào quên”.

Thông điệp này được Ronaldo đưa ra trong bối cảnh Al Nassr vừa nhận trái đắng, khi thất bại trước Al Ahli ở trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia 2025 hôm 23/8. Kể từ khi chuyển đến Al Nassr vào tháng 1/2023, dù duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, hành trình chinh phục các danh hiệu lớn tại Trung Đông của Ronaldo chưa thành công.

Cho đến nay, danh hiệu duy nhất Ronaldo giành được cùng Al Nassr là Arab Club Champions Cup, sân chơi không được FIFA công nhận chính thức. Al Nassr liên tục trắng tay ở ba mùa giải gần nhất.

Sau khi gia hạn với Al Nassr hè này, Ronaldo khao khát giải cơn khát danh hiệu cho câu lạc bộ, với mục tiêu chính là chiếc cúp Saudi Pro League. Vào rạng sáng 30/8, Al Nassr sẽ chơi trận đầu tiên của họ ở Saudi Pro League 2025/26, với chuyến làm khách trên sân Al Taawoun.