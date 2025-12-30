Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo, Zirkzee trước cơ hội rời MU

  • Thứ ba, 30/12/2025 21:26 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Everton cân nhắc động thái gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi mượn Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Everton muốn có Mainoo và Zirkzee.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Goodison Park muốn bổ sung 2 đến 3 gương mặt mới trong tháng 1/2025. Song với ngân sách hạn hẹp, Everton ưu tiên các bản hợp đồng hỏi mượn thay vì mua đứt. "TheToffees" hy vọng lặp lại thương vụ Jack Grealish thành công trước đó.

Trong bối cảnh ấy, Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee nổi lên như những mục tiêu tiềm năng. Everton đề nghị mượn đến hết mùa giải, dù đây được đánh giá là những thương vụ phức tạp và tốn kém. MU hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của bộ đôi này.

Mainoo gặp khó trong việc tìm suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Huyền thoại Paul Scholes thậm chí công khai chỉ trích việc Amorim liên tục để tiền vệ trẻ người Anh ngồi ngoài.

Dưới thời Amorim, MU ưu tiên sử dụng sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm. Mainoo không thể cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes, càng không đủ khả năng đánh chặn để thay thế Casemiro. Điều này khiến thần đông nước Anh phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị.

Tương tự, Zirkzee cũng thường xuyên ngồi dự bị. Cầu thủ này sẵn sàng cân nhắc các lời mời trong tháng 1, trong bối cảnh cần ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.

Lực lượng của MU tan hoang

Rạng sáng 31/12, MU đối đầu Wolves thuộc vòng 19 Premier League với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, đặt HLV Ruben Amorim trước thử thách lớn nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng.

19 giờ trước

Amorim phải tự phản bội để cứu MU

Khi Ruben Amorim đặt chân đến Old Trafford vào tháng 11 năm ngoái, ông để lại một câu nói kinh điển về sự trung thành với sơ đồ 3 hậu vệ trứ danh của mình.

19 giờ trước

Sesko trước thời điểm phải bật sáng

Trận gặp Wolves không chỉ là bài toán ba điểm với MU, mà còn là thời khắc bản lề để Benjamin Sesko bước ra khỏi vùng chờ đợi và khẳng định mình.

22 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

MU MU

