Mainoo, Zirkzee trước cơ hội rời MU

Everton cân nhắc động thái gây sốc trên thị trường chuyển nhượng khi mượn Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee của MU trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Everton muốn có Mainoo và Zirkzee.

Theo truyền thông Anh, đội chủ sân Goodison Park muốn bổ sung 2 đến 3 gương mặt mới trong tháng 1/2025. Song với ngân sách hạn hẹp, Everton ưu tiên các bản hợp đồng hỏi mượn thay vì mua đứt. "TheToffees" hy vọng lặp lại thương vụ Jack Grealish thành công trước đó.

Trong bối cảnh ấy, Kobbie Mainoo và Joshua Zirkzee nổi lên như những mục tiêu tiềm năng. Everton đề nghị mượn đến hết mùa giải, dù đây được đánh giá là những thương vụ phức tạp và tốn kém. MU hiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của bộ đôi này.

Mainoo gặp khó trong việc tìm suất đá chính dưới thời HLV Ruben Amorim, bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Huyền thoại Paul Scholes thậm chí công khai chỉ trích việc Amorim liên tục để tiền vệ trẻ người Anh ngồi ngoài.

Dưới thời Amorim, MU ưu tiên sử dụng sơ đồ 2 tiền vệ trung tâm. Mainoo không thể cạnh tranh vị trí với Bruno Fernandes, càng không đủ khả năng đánh chặn để thay thế Casemiro. Điều này khiến thần đông nước Anh phải chấp nhận cảnh ngồi dự bị.

Tương tự, Zirkzee cũng thường xuyên ngồi dự bị. Cầu thủ này sẵn sàng cân nhắc các lời mời trong tháng 1, trong bối cảnh cần ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.