Lực lượng của MU tan hoang

Rạng sáng 31/12, MU đối đầu Wolves thuộc vòng 19 Premier League với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, đặt HLV Ruben Amorim trước thử thách lớn nhất kể từ khi tiếp quản đội bóng.

HLV Amorim mất tới 8 cầu thủ khi MU tiếp đón Wolves trên sân nhà Old Trafford.

The Manchester Evenings News, "Quỷ đỏ" phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng lớn khi vắng tới 8 trụ cột, trải đều ở cả 3 tuyến. Danh sách những cái tên không thể ra sân khiến ban huấn luyện MU thật sự đau đầu.

Matthijs de Ligt, Harry Maguire và Kobbie Mainoo Bruno Fernandes lần lượt chấn thương, còn Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui phải làm nhiệm vụ tại cúp châu Phi. Đáng chú ý, tình hình càng trở nên phức tạp khi thể trạng của Mason Mount và Lisandro Martinez không được đảm bảo.

Trước bối cảnh đó, HLV Amorim buộc phải xoay tua và điều chỉnh chiến thuật. Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 ở trận thắng Newcastle được xem là giải pháp tình thế. Không loại trừ khả năng ông sẽ tiếp tục sử dụng đội hình này nhằm gia cố hàng phòng ngự trước một Wolves chơi phòng ngự phản công khó chịu.

MU đang đứng thứ 6 với 29 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 đúng 3 điểm. Trước một Wolves ngụp lặn ở đáy bảng và trải qua chuỗi thua kéo dài, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc nếu "Quỷ đỏ" không muốn hụt hơi trong cuộc đua Top 4. Tuy nhiên, với lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng, đây rõ ràng không phải bài toán dễ dàng cho Amorim và các học trò.