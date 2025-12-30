Cầu thủ Inter Miami choáng váng khi gặp Messi

Yannick Bright thừa nhận suýt ngất xỉu trong lần đầu gặp Lionel Messi và với cầu thủ từng khởi nghiệp từ giải hạng 4 Italy, đó là khoảnh khắc không thể nào quên.

Với Bright, Messi là trường hợp đặc biệt.

Cầu thủ 24 tuổi hiện là trụ cột trong đội hình Inter Miami, nhưng hành trình đến MLS giống chuyện cổ tích. Từ việc chơi bóng tại Serie D trong màu áo Arconatese, Bright quyết định sang Mỹ theo đuổi bóng đá học đường, trước khi ký hợp đồng với Inter Miami vào năm 2024. Chỉ một năm sau, anh trở thành đồng đội của Messi và vô địch MLS.

Chia sẻ với Gazzetta dello Sport, Bright kể lại: "Leo cực kỳ khiêm tốn nhưng sở hữu hào quang đặc biệt. Lần đầu nhìn thấy anh ấy, tôi gần như choáng váng và suýt ngất dù cố chuẩn bị tâm lý từ trước. Messi xuất hiện như một con người rất bình thường, nhưng là thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trước mỗi trận đấu, anh ấy luôn biết cách nói những điều đúng lúc để thúc đẩy toàn đội".

Theo Bright, Messi là hình mẫu chuyên nghiệp tuyệt đối, với sự tỉ mỉ gần như ám ảnh. "Ngoài sân cỏ, anh ấy trầm lặng và dễ gần. Nhưng khi bước qua vạch vôi, Messi biến thành một quái thú. Ở tuổi 38, sau những gì giành được, anh ấy vẫn ghét thua cuộc, kể cả trong tập luyện".

Bright cũng tiết lộ mối quan hệ thân thiết với Messi trong phòng thay đồ, khi họ thường trò chuyện về gia đình và bóng đá. "Anh ấy từng nói rất thích Italy và những trận đấu tại San Siro. Thật trùng hợp, tôi có mặt trên khán đài khi Messi cùng Barcelona đánh bại Milan năm 2011".

Không chỉ Messi, Bright còn ấn tượng mạnh khi sát cánh cùng những tên tuổi như Sergio Busquets, Jordi Alba hay Luis Suarez. Anh đặc biệt dành lời tri ân cho Busquets. Cựu tiền vệ Barcelona cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cho Bright dù cả hai có phong cách chơi rất khác nhau.

