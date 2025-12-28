Messi còn cơ hội giành Quả bóng vàng 2026?

Lionel Messi vẫn có thể lập kỳ tích giành danh hiệu cá nhân cao quý lần thứ 9 nếu Argentina thành công tại World Cup 2026.

World Cup 2026 sẽ là sân khấu cuối cùng để Messi viết nên lịch sử.

Theo The Times, Messi hiện chỉ xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng Ballon d’Or 2026 (Quả bóng vàng), dựa trên các thống kê và tương quan bóng đá quốc tế. Tuy nhiên, với khả năng Argentina tiến sâu tại World Cup 2026 hoặc thậm chí bảo vệ thành công chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp, siêu sao 38 tuổi có thể mở ra cơ hội giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới.

Trước đó, việc Messi chơi cho Inter Miami tại MLS khiến Messi gần như không còn cơ hội. Song, phong độ cá nhân vẫn ấn tượng tại giải nhà nghề Mỹ mùa 2025 giúp anh trở lại đường đua.

Lịch sử cho thấy trong năm có World Cup, thành tích cấp độ quốc tế luôn là yếu tố then chốt trong việc định đoạt Ballon d’Or. Messi giành danh hiệu này 8 lần (gần nhất là năm 2023 sau khi dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 2022).

Nếu Argentina vô địch World Cup 2026 (diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2026 tại Mỹ, Canada và Mexico), Messi có thể tận dụng cơ hội này để đua giải. Theo phân tích từ Goal, danh hiệu World Cup thứ hai liên tiếp (điều chưa tiền lệ kể từ Brazil 1958-1962), sẽ đưa Messi thiết lập kỷ lục.

Cần nhớ rằng chưa có cầu thủ nào ở kỷ nguyên hiện đại, không chơi bóng tại châu Âu cấp CLB nhưng có thể giành Ballon d’Or. Dẫu vậy, Messi luôn là ngoại lệ.

