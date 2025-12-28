Tân HLV Indonesia nhận lương gấp đôi ông Kim Sang-sik

Ông John Herdman được Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia với mức lương lên đến 40.000 USD mỗi tháng.

Sau quãng thời gian tại Toronto FC, Herdman giờ đối mặt với thử thách hoàn toàn khác tại Indonesia.

Theo Toronto Times, cựu huấn luyện viên trưởng Toronto FC và tuyển Canada sẽ chính thức bắt đầu công việc từ năm 2026. Hợp đồng có thời hạn hai năm, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 24 tháng (đến năm 2030).

Vị huấn luyện viên 50 tuổi từng nằm trong danh sách ứng viên cho chiếc ghế nóng tại đội tuyển Jamaica sau khi Steve McClaren rời đi, nhưng cuối cùng Indonesia trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn đối với Herdman.

Mức lương lên đến 40.000 USD mỗi tháng, tương đương gần nửa triệu USD/năm cũng là lý do lớn khiến cựu HLV trưởng các đội tuyển nam và nữ Canada chấp nhận đến Đông Nam Á làm việc.

Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Herdman còn phụ trách đội U23 Indonesia nhằm kết nối chặt chẽ hơn giữa phát triển cầu thủ trẻ và đội tuyển chính, tương tự vai trò của HLV Kim Sang-sik hay Shin Tae-yong trước đây.

HLV Kim Sang-sik nhận lương thấp trong hợp đồng đầu tiên với bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, mức lương 40.000 USD mỗi tháng của HLV Herdman cao gấp đôi những gì HLV Kim Sang Sik đang nhận tại Việt Nam (khoảng 20.000 USD /tháng).

Dẫu vậy, đây cũng là khoản thu nhập bình thường nếu so với mức lương của các HLV ngoại từng làm việc tại Việt Nam và khu vực. Điển hình như 3 năm cuối ở Việt Nam, HLV Park Hang Seo từng nhận đến 50.000 USD /tháng.

Danh tiếng của Herdman được xây dựng tại Canada, nơi ông là huấn luyện viên đầu tiên đưa cả đội tuyển nam và nữ của một quốc gia đến World Cup. Từ năm 2011 đến 2018, ông dẫn dắt đội nữ Canada giành huy chương đồng Olympic năm 2012 và 2016, cùng với việc vào tứ kết World Cup nữ 2015. Sau đó, ông đưa đội nam Canada đến World Cup đầu tiên sau 36 năm tại Qatar 2022.

Osimhen lập siêu phẩm đánh đầu Rạng sáng 28/12, Victor Osimhen ghi bàn từ đánh đầu đẹp mắt giúp Nigeria thắng Tunisia 3-2 ở lượt trận thứ hai bảng C CAN Cup 2025.