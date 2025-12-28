Wolves tái hiện kỷ lục tồi tệ sau 123 năm

Wolves trở thành đội tệ chưa từng thấy trong suốt 123 năm lịch sử của hạng đấu cao nhất nước Anh.

Với chỉ 2 điểm sau 18 vòng, Wolves đang đứng bét bảng Premier League và gần như chắc chắn xuống hạng.

Đêm 27/12, Wolves thất bại 1-2 trước Liverpool tại Anfield, chính thức lập kỷ lục 18 trận liên tiếp không thắng ở Premier League (0 thắng, 2 hòa, 16 thua). Đây là kỷ lục khởi đầu tệ nhất lịch sử giải đấu, vượt qua thành tích của Sheffield United mùa 2020/21 (không thắng sau 17 trận).

Trên bình diện lịch sử giải đấu hạng cao nhất Anh, Wolves là đội đầu tiên không thắng sau 18 trận kể từ Bolton Wanderers mùa 1902/03 (không thắng 22 trận đầu tiên).

Trước Liverpool, Wolves chơi nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt. Chuỗi kết quả của Wolves mùa này sẽ đi vào lịch sử như đội tệ hại nhất. Sau 18 vòng, họ chỉ kiếm điểm từ hai trận hòa 1-1 trước Tottenham và Brighton, còn lại toàn thua.

Với 2 điểm, Wolves đang kém đội an toàn tới 16 điểm, ghi ít bàn nhất (10 bàn) và thủng lưới nhiều nhất (39 bàn). Dưới thời tân HLV Rob Edwards, người mới được bổ nhiệm gần đây sau khi Vítor Pereira bị sa thải, Wolves vẫn chưa tìm được lối thoát.

Mùa giải 2025/26 đang trở thành cơn ác mộng của Wolves, với nguy cơ xuống hạng gần như chắc chắn (xác suất 99,9% theo Opta).

