Almeria mở toang cơ hội thi đấu cho Ronaldo

HLV Rubi của Almeria đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh khả năng thi đấu của Cristiano Ronaldo.

Ban huấn luyện Almeria sẵn sàng tạo điều kiện để Ronaldo thi đấu.

Phát biểu trước truyền thông, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ sự hào hứng khi siêu sao người Bồ Đào Nha có mối liên hệ mật thiết với đội bóng. “Đây rõ ràng là tin vui. Chúng tôi chào đón Ronaldo. Sự hiện diện của một người có kiến thức và tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá như Ronaldo là điều rất tích cực. Điều đó mang lại sự phấn khích cho cả CLB lẫn địa phương”, ông Rubi nhấn mạnh.

Trước câu hỏi liệu Ronaldo có thể khoác áo Almeria trong tương lai hay không, HLV Rubi tỏ ra thận trọng. Ông cho biết mối quan hệ tốt đẹp giữa Ronaldo và các ông chủ CLB là điều ai cũng biết, song quyết định cuối cùng phụ thuộc vào chính CR7.

“Đây là CLB của cậu ấy. Nếu Ronaldo muốn tiếp tục thi đấu, HLV ở thời điểm đó chắc chắn sẽ chào đón. Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Còn việc Ronaldo có ra sân cho chúng tôi hay không, đó là câu hỏi dành cho chính cậu ấy”, HLV Rubi nói.

Ronaldo còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6/2027. Ảnh: Reuters.

Hôm 26/2, Almeria xác nhận Ronaldo mua 25% cổ phần trong nỗ lực mở rộng đế chế kinh doanh. Ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha đặt dấu hỏi về khả năng CR7 sẽ trở lại Tây Ban Nha chơi bóng sau 8 năm, kể từ khi chia tay Real Madrid.

Theo Luật Thể thao của Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) và điều lệ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) được bổ sung từ tháng 2/2025, một cầu thủ đang thi đấu không được phép có quan hệ thương mại với các giải đấu chuyên nghiệp tại Tây Ban Nha và đồng thời ra sân thi đấu tại đây.

Quy định này nhằm ngăn chặn xung đột lợi ích khi một cầu thủ nắm quyền điều hành chính CLB mà mình khoác áo. Điều đó đồng nghĩa nếu còn là cầu thủ chuyên nghiệp và vẫn nắm cổ phần Almeria, Ronaldo sẽ không thể thi đấu cho CLB này hay bất kỳ đội bóng nào tại La Liga.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về việc Ronaldo sẽ thi đấu cho Almeria, sức hút của anh vẫn sẽ tạo ra hiệu ứng lớn, cả về chuyên môn lẫn hình ảnh, đối với CLB lẫn toàn giải đấu.

