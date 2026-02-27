MU trả giá đắt cho quyết định sa thải HLV Ruben Amorim hồi tháng 1.

HLV Amorim khiến MU thiệt hại 37 triệu bảng.

Hôm 26/2, MU xác nhận việc chấm dứt hợp đồng với HLV Amorim có thể khiến CLB tiêu tốn khoản tiền lên tới gần 16 triệu bảng. Thông tin được công bố trong hồ sơ gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán New York, chỉ một ngày sau khi “Quỷ đỏ” thông báo đạt lợi nhuận 32,6 triệu bảng trong báo cáo tài chính quý II tính đến ngày 31/12/2025.

Theo tài liệu, MU xóa khoản phí 6,3 triệu bảng từng bỏ ra để đưa Amorim về từ Sporting CP hồi tháng 11/2024. Bên cạnh đó, CLB cũng dành sẵn 15,9 triệu bảng để chi trả cho Amorim và các cộng sự. Đây là số tiền tối đa họ có thể phải thanh toán sau khi sa thải ông.

Tháng 11/2024, MU từng xác nhận chi 11 triệu bảng để giải phóng hợp đồng Amorim từ Sporting CP, trong khi việc chia tay người tiền nhiệm Erik ten Hag cũng tiêu tốn 10,4 triệu bảng. Tính tổng cộng, những thay đổi trên băng ghế huấn luyện xoay quanh Amorim có thể khiến đội chủ sân Old Trafford thiệt hại tới 37,3 triệu bảng.

MU tốn nhiều tiền để bổ nhiệm và sa thải Amorim. Ảnh: Reuters.

HLV Amorim bị sa thải ngày 5/1, một ngày sau trận hòa 1-1 trước Leeds. Thời điểm đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích ban lãnh đạo đội bóng. Nhiệm kỳ 14 tháng của Amorim trở thành quãng thời gian ngắn nhất của một HLV chính thức làm việc tại MU kể từ thời David Moyes (năm 2014).

Về mặt chuyên môn, Amorim thắng 25 trong tổng số 63 trận dẫn dắt MU, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15 Premier League, thành tích tệ nhất của CLB kể từ mùa 1973/74. Đội bóng cũng thất bại trong trận chung kết Europa League 2024/25 và thậm chí bị đội hạng Tư Grimsby Town loại khỏi Cúp Liên đoàn sau loạt sút luân lưu ở mùa này.

