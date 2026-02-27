Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
9 đội bóng Anh vào vòng 1/8 cúp châu Âu

  • Thứ sáu, 27/2/2026 06:28 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bóng đá Anh tạo nên cột mốc chưa từng có khi cả 9 đại diện đều góp mặt ở vòng 1/8 các cúp châu Âu mùa 2025/26.

Bóng đá Anh cho thấy sức mạnh đáng sợ ở cúp châu Âu,

Mùa giải vừa qua, 2 nhà vô địch Europa League (Tottenham Hotspur) và FA Cup (Crystal Palace) nằm ngoài top 7 Ngoại hạng Anh. Do đó, Premier League lập kỷ lục có tới 9 đội dự cúp châu lục mùa 2025/26. Và tất cả đều giành quyền đi tiếp.

Tại Champions League, Newcastle United vượt qua vòng play-off để gia nhập nhóm hạt giống gồm Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea và Manchester City. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, một quốc gia có tới 6 CLB cùng hiện diện ở một vòng knock-out.

Ở đấu trường Europa League, Aston Villa giành quyền vào thẳng vòng knock-out sau khi đứng thứ 2 giai đoạn phân hạng. Nottingham Forest cũng ghi danh sau màn đối đầu nghẹt thở với Fenerbahce rạng sáng 26/2.

Thắng 3-0 ở lượt đi, Forest bất ngờ bị dồn ép dữ dội trong 48 phút đầu trận lượt về. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ khiến sân City Ground chao đảo, thắp lên hy vọng lội ngược dòng không tưởng. Tuy nhiên, bản lĩnh đúng lúc giúp Forest khép lại 2 lượt trận với tổng tỷ số 4-2 để tiến vào vòng 1/8.

Tại Conference League, đại diện duy nhất của Premier League là Crystal Palace hoàn tất đêm lịch sử ở Selhurst Park bằng chiến thắng 2-0 trước Zrinjski Mostar, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 3-1.

Chưa bao giờ Premier League áp đảo đấu trường châu Âu đến vậy. Mùa giải 2025/26 chứng kiến sức mạnh chiều sâu lẫn chất lượng của giải đấu số một hành tinh, khi mọi đại diện đều đứng vững để tiến vào vòng 1/8.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

